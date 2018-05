Autor: Renato Moraes

Editora: Record

Neste romance de estreia de Renato Moraes, acompanhamos as trajetórias de Ricardo – a partir da morte prematura da noiva –, e de Catarina – na tentativa de retomar a vida depois do assassinato do pai em um assalto. Dois caminhos que se encontram como se concertados não apenas pelas mãos muito hábeis do autor, mas do próprio destino. Com leveza e suavidade, Moraes conta uma grande história, que, no ordinário de vidas simples e eventos aparentemente corriqueiros, abraça o extraordinário da existência em telas e lições que, apesar das tragédias do mundo, não são de abismos, mas de luz que inunda tudo quando enfim amanhece.