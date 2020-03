A diretoria do Hospital Municipal do Idoso, em conjunto com o Comitê Interno de Assessoria Técnica ao Coronavírus, emitiu nesta terça-feira (24/3) quatro comunicados sobre mudanças no fluxo de trabalho, no atendimento e nas rotinas de visitação e acompanhamento durante a pandemia pela covid-19.



As cirurgias, as consultas ambulatoriais e os exames de caráter eletivo (agendados) foram suspensos. Os pacientes estão sendo avisados por telefone do cancelamento. As cirurgias classificadas como emergenciais serão realizadas normalmente.



O Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico divulgou dois números para tirar dúvidas exclusivamente sobre exames e consultas: (41) 3316-5992 e o 3316-5916, que também funcionam pelo WhatsApp. No aplicativo, o atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.



Os leitos cirúrgicos serão destinados à retaguarda clínica e as equipes assistenciais do Centro Cirúrgico e do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) estão sendo realocadas para outros setores conforme a necessidade.



Outra medida é a interrupção temporária das visitas aos pacientes de todos os setores (enfermaria ou UTI). Será permitido um acompanhante, com troca apenas às 17h. Acompanhantes que apresentarem sintomas respiratórios suspeitos serão vetados.



“As medidas visam garantir a segurança dos pacientes e funcionários, além de adequar os fluxos para este momento de combate à covid-19”, justifica o diretor executivo do hospital, Altair Rossato.