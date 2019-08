A Fundação de Ação Social – FAS Trabalho está oferecendo neste mês de agosto 2.252 novas vagas em cursos profissionalizantes gratuitos para a população. São 1.487 vagas em cursos técnicos ofertados pelo programa Liceu de Ofícios, promovidos com recursos próprios do município, e outras 765 em 20 cursos de desenvolvimento comportamental, em parceria com o Centro Integrado Empresa-Escola (CIEE-PR).

São 19 opções de cursos técnicos e 20 em cursos comportamentais, com várias turmas ofertadas ao longo do mês e em toda a cidade. O início das aulas é feito em várias datas e dependendo da modalidade, poderão ter de 4 a 160 horas de duração, o que totaliza quase dois meses de aulas.

Os cursos, técnicos e comportamentais, serão feitos em toda a cidade, nas unidades dos Liceus de Ofícios, Ruas da Cidadania, Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua (Centros Pop).

Mais informações sobre os cursos técnicos, como datas, requisitos e documentação, podem ser encontradas no site da FAS.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas preferencialmente no portal Aprendere (aprendere.curitiba.pr.gov.br).

Para os cursos da área de desenvolvimento comportamental, os interessados devem se inscrever acessando o site do CIEE-PR (www.cieepr.org.br).

Quem não tem acesso à internet pode se inscrever diretamente nas unidades dos Liceus de Ofícios.

Cursos Técnicos

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Almoxarifado

Auxiliar de Logística

Aperfeiçoamento em Elaboração de Doces

Atualização em Corte e Costura

Costura Industrial

Costura – Máquinas Caseiras

Costura Especialização – Camisa Social

Costura – Especialização Calça Social

Informática Básica

Excel

Word

Montagem e Manutenção de Computadores

Camareiro

Porteiro/Zelador de Edifício

Operador de Processos de Produção

Inspetor de Qualidade

Manutenção de Motores de Motocicletas

Serviços Automotivos

Cursos Comportamentais

A Arte do Bem Falar

Administração do Tempo – Uma Estratégia de Sucesso

Autoconhecimento

Autoestima – Motivação

Auxiliar Administrativo / Planejamento Estratégico Pessoal e Profissional

Auxiliar Administrativo / Telemarketing

Dicas de Entrevista

Empreendedorismo / Dicas para Entrevista

Finanças Pessoais

Iniciação aos Serviços de Secretariais / Técnicas de Organização de Arquivos

Inteligência Múltiplas no Sucesso Pessoal e Profissional

Jogos, Dinâmicas e Vivências Grupais

Linguagem e Comunicação

Matemática Elementar / Projeto de Vida Pessoal e Profissional

Marketing Digital e a Internet

Práticas para a Seleção de Profissionais

Projeto de Vida Pessoal e Profissional

Qualidade no Atendimento ao Público

Rotinas de Departamento Pessoal

Superando a Timidez e Desenvolvendo a Criatividade / Projeto de Vida Pessoal e Profissional