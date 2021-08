Amcham Curitiba lança o projeto PR Avança, nesta sexta-feira (27), com debate gratuito e aberto ao público

O PIB (Produto Interno Bruto) do Paraná cresceu 1,07% no último trimestre, na terceira alta consecutiva. Mesmo enfrentando uma pandemia, o Estado vem mostrando significativos sinais de crescimento, puxados pela cadeia do agronegócio e indústria de transformação. A produção industrial estadual, por exemplo, avançou 55,1% em abril, em comparação ao mesmo mês do ano passado, reflexo da recuperação econômica. A indústria paranaense cresceu 18,1% no quadrimestre, na comparação com o mesmo período do ano anterior, foi o terceiro melhor resultado do país. Em meio a esses números positivos de retomada, a Amcham Curitiba (Câmara Americana de Comércio) lança o projeto PR Avança, nesta sexta-feira (27).

A iniciativa, que é desenvolvida junto de líderes das principais áreas de negócio do estado, tem o intuito de levantar insights e ações práticas para estimular o crescimento da competitividade. Estas ações serão construídas através de reuniões segmentadas e depois compiladas em uma cartilha informativa, distribuída posteriormente para todo o ambiente de negócios. “O Paraná sempre foi uma grande referência nacional de resiliência e desenvolvimento. A população já desenvolve ideias inovadoras, colocando a mão na massa nas operações e mostrando como a identidade local também tem sido determinante para o seu crescimento”, explica Isabella Slompo, coordenadora regional da Amcham.

Para o lançamento, a entidade convidou Dulcineia Novaes, jornalista e repórter nacional, Claudio Lubascher, diretor geral do Hospital Santa Cruz, Juliana Vosnika, diretora presidente do Museu Oscar Niemeyer, e Fernando Luciano, diretor executivo da Hotmilk – Ecossistema de Inovação PUCPR. O evento será transmitido ao vivo e quem tiver interesse em acompanhar pode se inscrever gratuitamente no link https://conteudo.amcham.com.br/parana-avanca-2021.

Serviço

Lançamento PR Avança

Quando: 27/08 (sexta-feira), das 09h às 10h30

Inscrições: https://conteudo.amcham.com.br/parana-avanca-2021

Onde: Transmissão online pelo Amcham Ao Vivo