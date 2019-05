No dia 3 de Maio vamos inaugurar em Curitiba o Projeto Casa So+ma.

O espaço será um ponto de coleta de materiais recicláveis, e esses materiais poderão ser trocados por benefícios, como cursos profissionalizantes e cesta básica. O objetivo do programa é incentivar a reciclagem e trazer oportunidades para a comunidade.

O programa é patrocinado pela SIG Combibloc, empresa de soluções em embalagens e envase com planta em Campo Largo, Paraná.

Gostaríamos de contar com a sua presença. Estarão no evento de lançamento o Prefeito de Curitiba Rafael Greca, representantes da secretaria municipal do meio ambiente, representantes do governo estadual e o CEO da SIG Combibloc Ricardo Rodriguez. Veja endereço na foto de abertura desta matéria.