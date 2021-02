Os espaços do empreendedor da Prefeitura estão com vagas abertas para as consultorias individuais em gestão empresarial oferecidas gratuitamente a microempreendedores individuais (MEIs). Devido à pandemia, o serviço foi suspenso no ano passado e está sendo retomado em 2021 de forma on-line a partir da próxima segunda-feira (22/2).

As inscrições já estão abertas pelo email [email protected] Dia e horário serão definidos entre empreendedor e consultor.

A consultoria aos MEIs é realizada por profissionais especializados em varejo, negócios e inovação, através de um termo de cooperação técnica da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Paraná (Sebrae/PR).

As consultorias individuais poderão ser feitas em qualquer plataforma com vídeo que o empreendedor tenha acesso, como WhatsApp, Zoom ou Teams, com toda a privacidade e discrição para discutir detalhes do negócio.

“Durante as consultorias, os especialistas do Sebrae/PR irão apresentar questões e soluções para o negócio proposto, além de orientação organizacional e estratégias de planejamento para empresas”, explica Letícia Justus, coordenadora dos Espaços Empreendedor, unidades da Prefeitura que oferecem serviços gratuitos aos microempreendedores individuais.

Ela lembra que a gestão de um empreendimento não é uma das tarefas mais simples, principalmente, neste momento de pandemia.

“O trabalho envolve muito planejamento e estratégias para construir e fortalecer o negócio e ganhar espaço em um mercado cada vez mais competitivo e dominado pelo mundo digital”, justifica Letícia.

Plano de negócios, estratégias de marketing digital, organização financeira, motivação de funcionários, ecommerce e gestão de pessoas são alguns dos desafios que devem ser estudados e planejados.

Letícia lembra ainda que, com a pandemia da covid-19, o empreendedorismo tornou-se a alternativa de fonte de renda e emprego para pessoas que precisaram se reinventar devido à perda de emprego e também por quem busca realizar o sonho de abrir o próprio negócio.

Serviços gratuitos

Ligados ao programa Curitiba Empreendedora da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, os Espaços Empreendedor da Prefeitura estão localizados nas Ruas da Cidadania Boa Vista, Bairro Novo, Santa Felicidade, Boqueirão, Cajuru, Fazendinha/Portão, Pinheirinho e na administração regional da CIC. A unidade do Tatuquara está temporariamente fechada, mas moradores da região podem obter orientações pelo email [email protected]

Com a pandemia, o atendimento presencial nos Espaços Empreendedor está sendo feito apenas por agendamento no site https://agendaonline.curitiba.pr.gov.br.

Além da formalização de MEIs, os Espaços Empreendedor oferecem outros serviços gratuitos. A pessoa pode fazer o encerramento do MEI, emitir alvará, fazer a declaração anual e obter informações contábeis sobre a empresa, como débitos em aberto e formas de quitação. Também será possível fazer o agendamento das consultorias individuais durante o atendimento nas unidades.

Como fazer

As consultorias individuais on-line gratuitas com especialistas do Sebrae/PR começam no dia 22 de fevereiro em horários definidos entre empreendedor e consultor. O agendamento pode ser feito pelo email [email protected], informando o nome completo, CPF, CNPJ e telefone celular para que o consultor entre em contato.