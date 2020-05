Saiba mais porque a Cidade Industrial de Curitiba vem atraindo cada mais moradores em suas redondezas

A Cidade Industrial (CIC) se divide em três regiões: A CIC Central, contendo área residencial, a CIC Norte e Sul, com foco totalmente industrial. Para quem possui kitnets, apartamentos e casas para vender na Cidade Industrial de Curitiba ou até mesmo alugar, é algo a ser pensado, pois pode haver interesse por parte dos trabalhadores das indústrias que ficam próximas.

Aumento da população

A região foi declarada uma das mais pertinentes para o investimento imobiliário, pois refere-se ao maior bairro dentro de capital. Além do investimento da Prefeitura Municipal em obras públicas, infraestrutura e segurança, muitas pessoas têm migrado para a região em busca de oportunidades, afinal o bairro é conhecido pela sua potência em grandes fábricas e indústrias, o que gera empregos. E junto a empregabilidade, vem o interesse por apartamento e casa para alugar no Cic. Pois todo investimento imobiliário têm valorização garantida ao longo do tempo. Em 2019, a região central, o Ecoville, a Cidade Industrial de Curitiba, Capão Raso e Batel reuniram a maior quantidade de apartamentos em estoque em Curitiba.

Qualidade de vida

Para atender a essa demanda à novos residentes, alguns institutos passaram a debater a criação de novos empregos e uma delas foi a criação da Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Para conseguir transformar o espaço em um local que oferecesse habitabilidade e qualidade de vida, a prefeitura desapropriou terras e criou o Parque Industrial, responsável pelo desenvolvimento econômico de todo o entorno. A partir da década de 1970, portanto, 11 empresas começaram a se instalar na CIC, proporcionando melhorias de infraestrutura, novos empregos, qualidade de vida, pavimentação das ruas, saneamento básico e crescimento imobiliário. A expansão da CIC foi de fundamental importância para o crescimento de Curitiba. Os funcionários das indústrias começaram a se instalar na região para evitar perder tempo de deslocamento. Com isso, novos comerciantes surgiram no local, transformando o bairro em uma “micro cidade” suficiente e funcional.

Campo Comprido: Considerada uma das regiões mais tranquilas e bonitas de Curitiba, o bairro de Campo Comprido também é conhecido como Ecoville e conta com parques e ruas bastante arborizadas faz parte da CIC. Todo esse benefício acaba gerando demanda por imóveis, aumentando os valores na região. Contudo, para quem busca qualidade de vida em Curitiba, sem dúvidas, Campo Comprido precisa ser considerado uma das melhores opções. O bairro abriga a Rua Eduardo Sprada, a mais extensa da capital paranaense, que liga os moradores com quase toda a cidade. Além disso, as opções de construções podem agradar todos os gostos, desde condomínios verticais quanto horizontais.

Fácil acesso ao transporte público:

Ainda que considerada distante do centro da cidade, a CIC conta com muitas facilidades na hora de se locomover para outros lugares, seja no transporte público ou com veículos. Além da grande quantidade de linhas de ônibus que atendem ao bairro, várias vias principais e de grande fluxo cortam a CIC sentido outros bairros e ao centro de capital. Pois há alguns terminais de integração nos quais se localizam na própria CIC, no Caiuá e no Campo Comprido. A partir destes terminais é possível ir de transporte público convencionais, os chamados ligeirinhos, interbairros, e biarticulados levando para todos os cantos da cidade.

Comércio e espaços de lazer:

Mesmo a região estando um pouco distante do centro de Curitiba, a CIC oferece opções de mercados, farmácias, bares, restaurantes, clínicas médicas, escritórios, escolas, creches e outros diversos serviços imprescindíveis na nossa rotina.

Colégio Estadual Ivo Leão;

UNIFAESP (Faculdade Anchieta) juntamente ao Colégio Anchieta;

UNIFAESP Neoville;

Unidade Municipal de Saúde Oswaldo Cruz;

Super e hipermercados;

Ruas da Cidadania;

Além da variedade de espaços gastronômicos ao ar livre na Rua Pedro Gusso.

Lazer na Cidade Industrial de Curitiba

Muitos acreditam que a CIC é somente uma área de indústrias, o que não é verdade, pois nela é possível encontrar parques e praças como forma de lazer.

Segue uma lista de parques & praças que você pode aproveitar com a sua família e amigos:

Parque dos Tropeiros: O Parque dos Tropeiros homenageia a memória dos condutores de gado que passavam pela região nos séculos XVIII e XIX e que foram muito importantes para o desenvolvimento de toda a região sul do Brasil. Dentro do parque há, ainda, um museu destinado a contar a história da atividade tropeira.

A entrada do Parque dos Tropeiros é feito pela Rua Raul Pompéia

Parque Passaúna: O Passaúna é conhecido como um centro preservação em Curitiba. Localizado no CIC, o parque foi construído com o propósito de preservar a água da represa do Rio Passaúna. A entrada principal do parque localiza-se na Rua Albino Evaldo Muller.

Parque Diadema: O Parque Diadema tem uma área total de 112 mil m² destinados ao esporte, à recreação infantil, à preservação de áreas verdes, e ao controle de drenagem nas regiões próximas ao parque. O parque tem acesso pela Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira.

Pode-se perceber que na CIC há variedades em comércios, lazer e imóveis. E mesmo sendo uma região reconhecida pelas suas numerosas indústrias, você pode encontrar uma casa ou apartamento para alugar no Cic direto com o proprietário, que se adapta às necessidades da sua família.

O potencial imobiliário da CIC tem uma variedade imensa de tipos de imóveis para agradar todos os gostos e bolsos.

