Estudantes de ensino médio, graduação e pós-graduação podem inscrever-se em editais de seleção para estágio em diversas comarcas do Paraná.

Estudantes de diferentes níveis de ensino interessados em atuar no Ministério Público do Paraná podem inscrever-se em editais abertos por Promotorias de Justiça. As oportunidades são para matriculados em cursos de ensino médio, graduação e pós-graduação, especialmente na área do Direito.

Confira a relação dos editais nos quais ainda é possível inscrever-se

Para acessar o edital, basta acessar o site

http://www.escolasuperior.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=356



Estão disponíveis vagas para:



Pós-Graduação em Direito:

Promotoria de Justiça de Paranacity, Inscrições até 2 de março.

Promotoria de Justiça de Auditoria Militar de Curitiba, Inscrições até 2 de março.

19ª Promotoria de Justiça de Londrina, Inscrições até 3 de março.

Gaeco de Curitiba, Inscrições até 3 de março.

25ª Promotoria de Justiça da Comarca de Londrina, Inscrições até 6 de março.

4º Grupo Cível de Curitiba, Inscrições até 6 de março.

3ª Promotoria de Justiça de Marechal Cândido Rondon. Inscrições até 6 de março.

Promotoria de Justiça de Cambará, Inscrições até 6 de março.

2ª Promotoria de Justiça de Ibiporã, Inscrições até 10 de março.

4ª Promotoria de Justiça de São José dos Pinhais, Inscrições até 10 de março.

1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cambé, Inscrições de 2 a 11 de março.

8ª Promotoria de Justiça de Foz do Iguaçu, Inscrições até 12 de março.

1ª Promotoria de Justiça de Campo Mourão, Inscrições até 13 de março.

3ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, Inscrições de 2 a 13 de março.

Pós-Graduação em Serviço Social

11ª URATE – Unidade de Apoio Técnico Especializado de Londrina, inscrições de 2 a 6 de março.

Graduação em Direito

7ª Promotoria de Justiça Cível de Curitiba, Inscrições até 5 de março.

Promotoria de Justiça de Grandes Rios, Inscrições até 6 de março.

Promotoria de Justiça da Comarca de Iporã, Inscrições até 6 de março.

1ª Promotoria de Justiça de São José dos Pinhais, Inscrições até 6 de março.

1º Promotoria de Justiça de Arapongas, Inscrições de 2 de março a 10 de abril.

1ª Promotoria de Justiça de Pato Branco, Inscrições até 11 de março.

12ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa, Inscrições até 13 de março.

Graduação em Serviço Social

11ª URATE – Unidade de Apoio Técnico Especializado de Londrina, nscrições de 2 a 6 de março.

Ensino Médio

Promotoria de Justiça de Santa Fé, Inscrições até 6 de março.

Todos os editais de estágio são publicados no site do MPPR na internet.