Para minimizar os impactos da pandemia, o Condor Super Center realizou a entrega de mais de 7 toneladas de alimentos para o município de Colombo, neste dia 13 de abril. A doação faz parte da Campanha “Corrente de Esperança Condor”, que segue até o dia 4 de maio e vai destinar parte da venda dos produtos anunciados nos tabloides específicos da ação.

Viabilizada em parceria com os fornecedores da rede, a “Corrente de Esperança Condor” vai realizar diversas doações em todas as cidades onde a rede atua.

Segundo o diretor de operações do Condor, Maurício Bendixen, a doação é uma forma da rede contribuir com a comunidade local. “Queremos que a Corrente de Esperança Condor possa minimizar o impacto da pandemia na vida da população e que ajude as pessoas em situação de vulnerabilidade social a enfrentarem este momento difícil”.

Assista o vídeo de Maurício Bendixen, diretor de operações do Condor clicando aqui: https://www.facebook.com/gazetadobairro/videos/533672781336106

O prefeito de Colombo, Helder Lazarotto, destacou a importância da doação do Condor para o município e agradeceu ao compromisso social da rede. “Recebemos os mais de 7mil kg de alimentos com muita alegria, pois vão nos ajudar muito neste momento tão difícil da pandemia, em que os nossos serviços de assistência social precisam socorrer milhares de pessoas”.

Assista o vídeo de Helder Lazarotto, prefeito de Colombo, clicando aqui: https://www.facebook.com/gazetadobairro/videos/201006131549440

A primeira-dama e secretária de assistência social da cidade, Elis Lazarotto, disse que Colombo atende mais de 25 mil famílias em situação de vulnerabilidade social e esta doação vem somar aos esforços que o município já tem feito.

A rede também vai fazer uma entrega simbólica de 70 toneladas de alimentos para o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, no dia 14 de abril, às 11h30 (Prefeitura). Às 14h, o Condor fará a entrega de mais de 10 toneladas para São José dos Pinhais (Rua Onofre Holthman, 200, Rio Pequeno, em frente à Igreja do Moranguinho – CRAS MIGUEL HALUCH).

