Na tarde do último dia 17 de junho foi realizado no Ginásio de Esporte e Lazer do Xapinhal um grande Evento de Capoeira e Raça, coordenado pelo Mestre Emílio José Alves Andrade.

Mesmo competindo com o jogo do Brasil, teve muita gente participando. Programado para encerrar antes do jogo, as competições se estenderam até cerca das 16 horas.

Nesta sua 19º edição o evento contou com a presença dos mestres Meia Lua e Bispo que prestigiaram o encontro beneficente onde o ingresso foi um quilo de alimento que está sendo distribuído a famílias do Sitio Cercado.

Contou com a presença da Índia campeã de MMA, representando Capoeira no Paraná. Índia é o nome de guerra da Ariele representante dos Grupos Arte e Raça e Chute Box.