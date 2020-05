Com o objetivo de oferecer orientações sobre a prevenção ao Coronavírus (COVID-19) sem estabelecer contato físico com os clientes, o Condor Nilo Peçanha acaba de ganhar uma atendente virtual em projeção holográfica que utiliza inteligência artificial para receber as pessoas com dicas preventivas. A solução foi desenvolvida pela aceleradora Condor Connect junto com a startup AR3D.

A expectativa é que a inovação chame a atenção do público para conseguir passar as informações. “Ser recepcionado por um robô inteligente é uma maneira eficaz de criar interação em tempos de isolamento social, além de despertar o interesse pelo assunto e impactar as pessoas sobre a necessidade de cuidar de si mesmo e dos outros”, afirma a CEO do Condor Connect, Kauana Vissotto.

O Condor Connect é uma empresa voltada para acelerar o desenvolvimento das startups de forma colaborativa, preparando os empreendedores para solucionar as dores do mercado. Uma das startups aceleradas é a AR3D, cujo nome é uma montagem visual sobre a palavra “ahead”, que significa adiante, e que demonstra que a startup gosta de estar à frente do mercado. Ela trabalha com tecnologia para gerar informação visual e seus desenvolvimentos atendem à realidade aumentada, realidade virtual e projeção holográfica, utilizando recursos de inteligência artificial.

“Entendemos que o momento é muito delicado para toda a população e percebemos que, apesar do isolamento social, as pessoas ainda frequentam muito os supermercados, que é um dos poucos estabelecimentos que permaneceram abertos. Vimos como um compromisso social trazer para este público as orientações, mas não queríamos trazer o risco do contato social. Foi aí que entrou a atendente virtual”, explicou Kauana.

As pessoas que tenham uma startup ou uma ideia inovadora e que desejam colocá-la em prática, podem entrar em contato com o Condor Connect para apresentar o projeto. Caso sejam selecionados, irão receber uma mentoria e aceleração. O contato deve ser feito pelo e-mail [email protected] e [email protected]