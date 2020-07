A cada final de semestre, os alunos do Conservatório de Música Popular Brasileira sobem ao palco para mostrar os resultados das aulas de canto e instrumentos musicais. É o programa artístico-pedagógico Afina-se, que acontece nos meses de julho e dezembro. Este ano, por causa da pandemia de coronavírus, as apresentações são virtuais.

O Afina-se Virtual reúne crianças, jovens, adultos e pessoas de terceira idade que brindam o público com sons de instrumentos melódicos, percussivos e harmônicos e vozes, em formações solistas, duos, trios, quartetos, rodas, grupos e coros. Os vídeos podem ser vistos no Facebook do Conservatório de MPB e da Fundação Cultural de Curitiba.

Nesse primeiro semestre de 2020, o adiamento das aulas presenciais por conta da pandemia de covid-19 trouxe novos desafios aos professores. Eles se dispuseram a adaptar suas aulas presenciais para o sistema on-line, mantendo os seus cursos ativos.

A experiência, que exigiu esforços da parte de alunos e docentes, agora se torna gratificante. As apresentações foram criadas, organizadas e editadas pelos professores.

“O resultado é muito mais do que o esperado. Professores e alunos se uniram mais do que nunca, vencendo desafios, pondo a criatividade para funcionar, vencendo barreiras, se superando, ensinando, aprendendo e mostrando de forma diferente, mas sempre com o objetivo de manter viva a boa música popular brasileira”, conta a coordenadora pedagógica do Conservatório, Mari Lopes.

Formação

No dia 7 de outubro de 2020, o Conservatório de MPB de Curitiba completa 27 anos de existência dedicados ao ensino, à produção e divulgação de eventos artístico-culturais na área da música popular brasileira. Mantido pela Fundação Cultural de Curitiba e administrado pelo Icac (Instituto Curitiba de Arte e Cultura), a instituição é considerada um centro de referência e oferece cursos regulares de música.

São aproximadamente 900 alunos buscando, a preços acessíveis, o aprendizado e o aperfeiçoamento da música brasileira, com acompanhamento de professores reconhecidos no cenário cultural. São 34 docentes que atendem 28 modalidades de cursos semestrais entre instrumentos, canto, disciplinas teóricas e práticas de conjunto.

Serviço: Afina-se Virtual

Apresentações de professores e alunos do Conservatório de MPB. Em exibição no Facebook do Conservatório de MPB e da FCC