Vivendo um momento especial de desenvolvimento do conhecimento e da criatividade, o homem constrói no mundo macro, cidades no deserto, túneis sobre o mar, prédios resistentes a terremotos e uma boa quantidade de obras como o Aeroporto chinês de Beijing Daxing com capacidade para atender 100 milhões de passageiros por ano. No extremo do mundo micro a nanotecnologia floresce, abrindo condições para manipulação humana na microscópica escala molecular e atômica com resultados fabulosos indo do tratamento de câncer à produção de energia, com nanorobôs que podem percorrer nosso organismo.

Não poderia este homem genial manter seu foco na busca de melhorias globais, visando melhorar as condições de todos? Claro que poderia. Mas ai surge o “formoso” e “garboso” ego. O querer tudo. Querer tudo que em geral é apresentado como sendo o saudável querer mais, melhorar as condições de vida, se preparar para a velhice…

Anote aí, por exemplo: o atual presidente, assim como outros se elegeu defendendo a não reeleição. Espero que não tente, mas preservo o direito de duvidar, assim como duvidei de Fernando Henrique, de Lula que sempre foram contra a reeleição “dos outros”.

No poder, “endeusado”, o homem normal, com sua visão turvada pelo poder e pela atenção de seus asseclas, imagina-se capaz e competente para fazer tudo.

…e o pior, nem imagina que com ou sem segundo mandato ele vai sair de lá, e vai continuar sendo chamado de presidente pela grande imprensa, pela maioria da população.

…e pior ainda, vai continuar com seu salário garantido para toda a vida, com direito a seguranças, assessores, diárias, passagens, carros oficiais e cartões corporativos

…e mais revolta ao saber que a cassada Dilma gastou mais de meio milhão em 2018. Gastou mais do que a soma de despesas de Sarney, Collor, Fernando Henrique e Lula. Na verdade, mais que egos aqui se sustenta mesmo é uma “falta de vergonha na cara” desta gente.