Empresário do ramo de alimentação, Edson Santana, seu filho Higor e a filha Francini unidos pelo trabalho e dedicação às suas empresas estão incursionando por novas áreas visando diversificar e criar novas oportunidades. O interessante é que a família mantém seu investimento na região.

A nova empresa, uma franquia da Adlux Cosméticos Profissionais, está instalada no Centro Comercial Claudino, no Capão Raso onde centraliza o trabalho visando atender toda a região com produtos de qualidade, desenvolvidos por profissionais do setor visando satisfazer o público em geral e em especial os profissionais do setor que conhecem e podem entender melhor a qualidade da linha Adluz.

Vale destacar que a marca utiliza produtos desenvolvidos com a utilização de matéria-prima orgânica, extratos naturais, fazendo uso da moderna nanotecnologia. A nanotecnologia aplicada à cosmética acontece com a utilização de pequenas partículas microscópicas que levam em seu interior princípios ativos que utilizando deste recurso e são capazes de penetrar nas camadas mais profundas dos tecidos do corpo humano. Desta maneira conseguem potencializar os efeitos do princípio que compõe o produto. Resumindo, podemos dizer que a ADLUX alia a modernidade aos insumos naturais, valorizando o meio ambiente.

Presente em todo o Brasil os produtos da ADLUX, são utilizados nos melhores salões de beleza onde são utilizados como ferramenta imprescindível para o sucesso dos profissionais da beleza, principal nicho de mercado da empresa.

Visando apresentar ao mercado os diferenciais dos produtos, técnicos capacitados levam informações sobre os benefícios dos produtos em Workshops, capacitando profissionais para a utilização da linha de produtos com maior eficiência, prezando pela qualidade.

Como centro de distribuição a nova empresa oferece aos profissionais cadastrados descontos de 50% diretamente da fábrica ao mesmo tempo em que realiza constantes Workshops, cursos e treinamentos direcionados a produtos, gestão de salões e desenvolvimento pessoal.

Para que busca uma renda extra, basta procurar a loja para conhecer um negócio altamente rentável, representando a marca através do Marketing Multinível.

SERVIÇO:

Centro de Distribuição Adlux Curitiba

Telefone: 3618-1510

Av. Winston Churchill, 936, Loja 1A – Bloco C

Centro Comercial Claudino – Capão Raso.