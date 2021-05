Muito mais do que apenas com a fala, a oratória também diz respeito ao silêncio

A quantidade de ruídos externos permanentes, a poluição sonora das grandes cidades, os discursos internos que não param nem durante o sono e a falta de concentração para realizar atividades simples, como ler um livro ou, simplesmente silenciar a mente, estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Segundo Sirley Maciel, maior referência em oratória do Estado do Paraná, “essa agitação constante pode provocar vários problemas de saúde tais como: ansiedade, irritabilidade, cansaço físico e mental, prejudicando a comunicação e a qualidade de vida das pessoas”.

No que diz respeito à oratória, ninguém imagina que a primeira regra para falar bem é, antes de tudo, escutar bem. Para isso, é necessário desenvolver a habilidade da escuta ativa, que se caracteriza pela capacidade de escutar de forma autêntica e assertiva, apenas o que está sendo dito. “É comum as pessoas ouvirem o que não foi dito e responder o que desejam e não o que foi perguntado. Ou seja, está instalada a confusão, o falatório desenfreado, a fofoca e a maledicência, que poluem as nossas mentes e as nossas relações interpessoais”, explica a especialista.

Por que ninguém deseja treinar a “escutatória”, conceito inventado pelo pensador brasileiro Rubem Alves? Porque, para escutar, é necessário o silêncio de dentro, o silêncio íntimo e pessoal. Estamos habituados a viver para fora. Nos ruídos, no grito, na fala desmedida e no eterno reclamar. Poucos querem ou sabem desligar o botão e, simplesmente, “psiu!” fazer silêncio.

Os momentos mais assertivos e de plena consciência, aconteceram e acontecerão no silêncio. Desse modo, para que o silêncio se manifeste, é preciso parar o pensamento, que é a materialização do falatório. Não é fácil parar os pensamentos. Todavia, podemos comprovar que algumas técnicas e recursos são fundamentais para iniciarmos um processo de auto controle e desenvolvermos essa habilidade tão necessária em tempos de confusão, incertezas e falatório.

Para ter uma vida melhor, conseguir silenciar a mente é essencial. Para isso, siga esse passo a passo:

Tire alguns minutos do dia para fazer silêncio total e respirar profundamente pelo nariz, contando mentalmente até 4; segure o ar contando até 4 e solte o ar da mesma forma;

Depois, utilize o tempo do silêncio para meditar — “não fique pensando em não pensar, só relaxe, se entregue”, explica Sirley;

Aproveite esse momento de meditação para fazer uma oração e agradecer;

Com a sua oração, produza pensamentos positivos e agradáveis;

Por meio dos pensamentos positivos e agradáveis, produza uma visualização concreta e criativa. Observe como você está.

Quais os benefícios desse treinamento por 5 minutos ao dia?

— Diminui a ansiedade;

— Relaxa e acalma;

— Melhora da autoestima;

— Autoconhecimento.

“O silêncio é uma arma poderosa que não temos o costume de usar. Do mesmo modo que as palavras têm poder, o silêncio é muito importante para levar uma vida leve e tranquila”, finaliza a professora de oratória.

SIRLEY MACHADO MACIEL, Empresária, Presidente do Intrepeds – Instituto de Pesquisa, Treinamento e Desenvolvimento do ser, Mestre, Psicodramatista, Professora de Oratória há 30 anos.

