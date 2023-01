Vem aí a Ponte de Guaratuba?

Assinado contrato da Ponte de Guaratuba

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou no dia 5 de dezembro o contrato para a construção da Ponte de Guaratuba. O próximo passo é a emissão da Ordem de Serviço (OS) e, a partir de então, o Consórcio Nova Ponte, vencedor do processo licitatório pelo critério de menor preço, terá 32 meses para concluir o projeto, orçado em R$ 386,9 milhões.

"Hoje é um dia muito importante para o Paraná. Assinamos o contrato que tira do papel um sonho antigo da população do nosso Litoral, que era aguardada há 40 anos e que conseguimos finalizar os estudos necessários em menos de quatro anos. Em conjunto com outras obras, como a revitalização da Orla de Matinhos, esta obra vai modernizar e transformar a estrutura litorânea", afirmou o governador.

Audiência pública da Ponte de Guaratuba



O Governo do Paraná apresentou na quarta-feira (7) o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) da obra de implantação da Ponte de Guaratuba, em audiência pública em Matinhos, no Sesc Caiobá.

Para o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti, “A resposta foi muito positiva. Entendemos que as pessoas e os municípios querem a construção da ponte. A região vai mudar depois dessa importante obra. Há mais de 30 anos que eles escutam essa promessa, mas nunca chegamos nesse ponto. Isso é graças ao governador Ratinho Junior que entendeu a importância do Litoral”.

Mais de 150 pessoas estiveram presentes na audiência, que também foi transmitida ao vivo pelo YouTube do DER/PR. Além das sugestões e do debate presencial, foram coletadas sugestões de maneira virtual para quem não conseguiu participar presencialmente.

Na quinta-feira (8), nova audiência foi realizada. Segundo o Governo, a previsão de entrega da ponte é de 32 meses, sendo dois para obtenção de licença ambiental, seis meses para elaboração de projetos e 24 para os serviços da obra. O Consórcio Nova Ponte foi o vencedor do processo licitatório, com uma proposta de R$ 386,9 milhões.

A ponte terá comprimento de 1.244 metros, com largura útil mínima de 22,60 metros. Estão previstas quatro faixas de tráfego de 3,6 metros cada, duas faixas de segurança de 60 centímetros cada, barreiras rígidas de concreto New Jersey de 40 centímetros, calçadas com ciclovia em ambos os lados, com 3 metros de largura, e 10 centímetros de guarda-corpo nas extremidades da ponte.

Também estão previstas intervenções nas vias de acesso à ponte com o acesso alargado de ambos os lados. Também será implantado um retorno sob a ponte para ligação das vias locais e conexão da Estrada do Cabaraquara com Matinhos.

Estiveram presentes o prefeito de Matinhos, José Carlos do Espírito Santo; o prefeito de Guaratuba; Roberto Justus; o gerente de Licenciamento do IAT, Jean Carlos Helferich; engenheiros e técnicos do DER/PR, representantes públicos, autoridades locais, membros da comunidade, ambientalistas e cobertura jornalística.