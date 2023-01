Rua da Cidadania do Pinheirinho – 26 anos

A realização de um mutirão de emprego, distribuição de mudas de árvores, show de viola e violão e contação de histórias com as bruxas do Bosque Alemão foram as principais atrações da comemoração de mais um aniversário da Rua da Cidadania do Pinheirinho, realizada no último dia sete de dezembro.



A Regional tem em sua área de abrangência uma população de de 152.614 pessoas (estimativa do IBGE e Ippuc 2020) e atende moradores dos bairros Capão Raso, Fanny, Lindóia, Novo Mundo e Pinheirinho.

“Estamos muito felizes por fazer parte da história da Rua da Cidadania do Pinheirinho e para comemorar estes 26 anos de serviços prestados estamos oferecendo mais prestação de serviço e entretenimento para a população”, disse o administrador regional Reinaldo Boaron.

Tentando traduzir em números o trabalho da Regional, vale registrar que de janeiro a outubro deste ano foram realizados 95.775 atendimentos nos dez principais serviços oferecidos.

Os serviços mais procurados foram: a confecção do cartão transporte da Urbs (4.217), os atendimentos da FAS (1.945), da Secretaria Municipal de Finanças (1.903) e da Secretaria Municipal de Educação (814).

Cerca de 200 estudantes de escolas municipais da região participaram do aniversário participando da Contação de Histórias das bruxas da Casa Encantada do Bosque Alemão, e conhecendo o robô gigante da Educação. A participação dos integrantes da Família Folhas Fifo e Folheco, também chamou a atenção, assim como o circuito de brincadeiras da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e apresentação da cachorra Aisha, que é utilizada em operações da Guarda Municipal.



Aula de yoga com animação do professor Caboclo Tingui, show de viola e violão.

Foi um dia movimentando que, entre outros, recebeu até mesmo o animado Zé Gotinha.