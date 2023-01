Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais

Auto na Regional Pinheirinho aborda Natal e preservação do meio ambiente

Cultivar o espírito natalino é incentivar o amor, a fraternidade e a paz, mas passa também pela preservação do meio ambiente. Essa foi a mensagem passada pelo prefeito Rafael Greca, para as cerca de 300 crianças das escolas municipais Jornalista Cláudio Abramo, Nair de Macedo e Thomaz Edison de Andrade Vieira, durante a apresentação de Natal na Rua da Cidadania do Pinheirinho.

Separar o lixo

“Temos que colocar na cabeça dos curitibinhas a importância de separar o lixo reciclável pelo bem do nosso planeta. Nós estamos vendo aí a grande quantidade de chuva que está caindo em Curitiba e sabemos que isso é fruto do desequilíbrio climático contra o qual precisamos lutar”, disse Greca aos pequenos.

O prefeito lembrou as crianças do mote da Família Folhas (“lixo que é não lixo, não vai pro lixo: se-pa-re”).

“Quero que vocês saibam que aqui em Curitiba nós vamos colocar painéis solares em todos os prédios públicos e vamos implantar ônibus elétricos que não poluem e já estamos construindo uma pirâmide que vai gerar energia limpa. Esta é a nossa contribuição para o planeta”, disse o prefeito.

Greca também fez uma oração com as crianças, pedindo proteção do Anjo da Guarda e cantou o Hino de Curitiba com os pequenos.

Espetáculo de Natal

As crianças também se divertiram com as músicas da Banda Lyra Curitibana e as brincadeiras do personagem Curitibinha (o ator Douglas Perez). Depois, assistiram a apresentação do Auto de Nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo.

Encenado pelo grupo cênico de arte – educação Tupi Pererê, com produção da Fundação Cultural de Curitiba, o auto Nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo conta a história da origem do Natal e lembra crianças e adultos que a data celebra um nascimento especial e tem de ser comemorada com beleza.

Crianças vibraram

A menina Alanah Sophia Barbosa Ricardo, 10 anos, disse que gostou muito do espetáculo. “Gostei do anjo Gabriel, estava tudo maravilhoso”, disse a garota que estuda na EM Nair Macedo.

Convidados

O vice-prefeito Eduardo Pimentel; os secretários Maria Sílvia Bacila (Educação) e Leverci Silveira Neto (Desenvolvimento da Região Metropolitana de Curitiba); a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina Castro; a deputada Márcia Huçulak e o comandante da Guarda Municipal, Carlos Celso dos Santos Junior.