“Sicredi Empreendedores inaugura nova agência em Curitiba para atender associados da região”

Novidade em Curitiba: Sicredi Empreendedores inaugura nova agência no Xaxim

O Sicredi Empreendedores está expandindo sua presença em Curitiba e inaugura, no dia 14 de dezembro de 2023, às 19h, mais uma agência na cidade. Localizada na Rua Francisco Derosso, 4.124, no bairro Xaxim, a nova unidade irá atender aos associados que residem ou possuem negócios na região, como Xaxim, Alto Boqueirão e Sítio Cercado.

Com essa inauguração, o Sicredi Empreendedores passa a contar com cinco agências em Curitiba. Além do Xaxim, as outras unidades estão localizadas nos bairros Hauer, Capão Raso, Boqueirão e no Sesc Da Esquina, no Centro.

O presidente do Sicredi Empreendedores, Evaldo Kosters, destaca que o crescimento da cooperativa de crédito é resultado do reconhecimento que vem conquistando entre a população brasileira. Com mais de 2,6 mil agências em todo o país, o Sicredi é a primeira cooperativa de crédito do Brasil, fundada há mais de 120 anos no Rio Grande do Sul. Atualmente, conta com cerca de 7 milhões de associados e conquistou o 4º lugar no ranking World’s Best Banks 2022, realizado pela Forbes em parceria com a Statista, que avaliou as 15 melhores instituições financeiras brasileiras.

Kosters ressalta que o rápido crescimento do Sicredi se deve ao fato de ser uma cooperativa de crédito comprometida com seus associados e com a comunidade onde está presente. Diferente dos bancos tradicionais, que visam apenas o lucro dos acionistas, o Sicredi tem seus associados como acionistas, participando das decisões, do processo de gestão e da divisão dos lucros.

A nova agência do Sicredi Empreendedores no Xaxim foi estruturada para atender tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Além dos serviços disponíveis nas plataformas online, a cooperativa valoriza o atendimento humano e a conversa pessoalmente com a equipe, proporcionando uma experiência diferenciada aos associados.

A agência também oferece espaços exclusivos para os associados, como uma área de exposição de produtos no hall e uma sala de reuniões que pode ser reservada para uso exclusivo ou para treinamentos.

Além disso, o Sicredi Empreendedores firmou parcerias com o Sebrae, sindicatos do comércio e da indústria, e associações locais para promover o empreendedorismo e oferecer cursos de capacitação aos associados. O objetivo é estimular o desenvolvimento regional e impulsionar a economia local.

Serviço:

Sicredi Empreendedores Xaxim

Rua Francisco Derosso, 4.124, Xaxim

Inauguração: 14 de dezembro de 2023, a partir das 19h.

Fonte: www.bemparana.com.br