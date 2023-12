“Kathy, a catadora de recicláveis que conquistou as redes sociais e inspira milhares de pessoas”

Sucesso nas redes sociais e inspiração para milhares: Conheça a história de Katherine Bittencourt

Katherine Bittencourt, mais conhecida como Kathy, é uma mulher de atitude que conquistou o coração de mais de 600 mil pessoas na internet. Com cabelo arrumado, roupa alinhada e um sorriso no rosto, ela se destaca por onde passa. Mas sua história vai além da aparência.

Uma vida dedicada à reciclagem

Aos 25 anos, Kathy é catadora de recicláveis no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Desde os quatro anos de idade, ela convive com itens que os outros jogam no lixo. Essa realidade a ensinou desde cedo a valorizar o pouco e a enxergar o potencial nos objetos descartados.

Em seu trabalho, Kathy já encontrou diversos objetos de valor, como mesa de sinuca, bolsas, brinquedos novos, sapatos, celulares e até mesmo uma banheira de hidromassagem. Com esses achados, ela decidiu gravar vídeos para a internet, compartilhando suas descobertas e inspirando outras pessoas a enxergarem o valor da reciclagem.

Uma influenciadora digital de sucesso

Ao compartilhar sua história e seu trabalho como catadora de recicláveis, Kathy conquistou o coração dos brasileiros. Ela foi convidada para participar de programas de televisão, como o do Rodrigo Faro, da TV Record, onde teve a oportunidade de ensinar sobre reciclagem para todo o Brasil.

Apesar do sucesso, Kathy não esquece suas raízes e a importância do seu trabalho. “Eu estou sendo mais vista, e os catadores estão sendo mais valorizados até na hora da venda dos reciclados. Sou assim mesmo, gosto do que faço, dou meu sangue e suor no meu trabalho”, afirma.

O desafio diário no barracão

O trabalho de Kathy no barracão não é fácil. Ela chega cedo, separa os materiais e realiza a garimpagem dos itens em bom estado. Em seguida, esses materiais são encaminhados para uma prensa, onde são compactados.

Apesar da rotina desafiadora, Kathy encara o trabalho com determinação. Ela empurra um carrinho com recicláveis que podem pesar entre 200 a 500 quilos. No entanto, ela ressalta que o cuidado com a segurança é fundamental, já que muitos objetos podem conter líquidos perigosos.

A luta contra os preconceitos

Como toda influenciadora digital, Kathy também enfrenta os haters, pessoas que postam comentários de ódio e críticas sem critérios. Alguns questionam a autenticidade de seu trabalho, mas ela não se deixa abalar. “Alguns falam que é marketing, é puro preconceito mesmo. Isso deixa a gente magoada, falam que estou muito limpinha, é uma visão errada”, desabafa.

Mas Kathy não desiste. Ela continua compartilhando sua realidade como catadora de recicláveis, mostrando que os catadores são pessoas dignas e importantes para a sociedade. Sua mãe, Sandra, é só elogios ao trabalho da filha, afirmando que ela está dando voz aos catadores e mostrando sua realidade.

Acompanhe a rotina de Kathy nas redes sociais

Se você se inspirou na história de Kathy e quer acompanhar sua rotina e suas descobertas, siga-a no Instagram e TikTok. Lá, você poderá conhecer mais sobre seu trabalho e se encantar com sua determinação.

E lembre-se, a reciclagem é uma atitude importante para preservar o meio ambiente e contribuir para um mundo melhor. Faça sua parte e valorize o trabalho dos catadores de recicláveis!

