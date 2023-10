“Reforço estrutural do viaduto do Alto Boqueirão entra na etapa final, trazendo alívio para moradores”

Obra de reforço estrutural do viaduto do Alto Boqueirão entra na etapa final

A obra de reforço estrutural do viaduto do Alto Boqueirão, em Curitiba, está chegando à etapa final. O viaduto, que liga as ruas João Miqueletto e Eduardo Pinto da Rocha sobre a linha férrea, passou por melhorias para aumentar sua vida útil e permitir a passagem de veículos leves.

O trabalho está sendo coordenado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) e, na sexta-feira (20), as equipes realizaram a concretagem da laje principal da estrutura. Ao todo, foram lançados cerca de 80 m³ de concreto ao longo dos 42 metros de extensão do viaduto.

Enquanto o concreto aplicado no tabuleiro superior passa pelo período de cura, os próximos serviços serão a implantação de calçada na lateral da pista de rolamento e a preparação para a pavimentação nas cabeceiras do viaduto.

Recuperação da base inferior e implantação das defensas metálicas

A próxima etapa da obra será a recuperação da base inferior do viaduto, onde as equipes realizarão a restauração dos pilares de sustentação. Além disso, será feita a implantação das defensas metálicas para garantir a segurança dos usuários.

Com previsão de término para o fim de novembro, o viaduto será liberado para a passagem de carros e caminhonetes, com peso máximo de duas toneladas por veículo.

Projeto de um novo viaduto

Paralelamente às obras de reforço da estrutura atual, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) está desenvolvendo um projeto para a construção de um novo viaduto. Esse novo viaduto terá capacidade para o trânsito pesado, enquanto a estrutura atual em reforma será incorporada ao sistema viário como uma passarela de uso diverso para a comunidade.

