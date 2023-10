“Obra de interligação de redes pode causar falta de água em diversos bairros de Curitiba e região metropolitana”

Obra de interligação de redes pode causar falta de água em Curitiba e região metropolitana

A Sanepar informa que na terça-feira (24) será realizada uma obra de interligação de redes no sistema de abastecimento de água de Curitiba. Essa intervenção pode resultar na falta de água em alguns bairros da capital e região metropolitana.

O trabalho terá início às 5h de terça-feira e a normalização do fornecimento de água está prevista para ocorrer no fim da noite do mesmo dia.

Bairros afetados

Os municípios e bairros que podem ser afetados são:

Araucária Campo Redondo

Palmital

Botiatuva

Cachoeira

Centro

Iguaçu

Boqueirão

Capela Velha

Costeira

Estação

Fazenda Velha

Laranjeiras

Passaúna

Sabiá

Vila Nova

Dona Victoria

Jardim Plinio

Barigui

Thomaz Coelho

Tindiquera

São Miguel

Olaria

Jardim Las Vegas

Arvoredo

Jatobá

Panamérica

Jardim Atenas CuritibaAugusta

Bigorrilho

Campina do Siqueira

Campo Comprido

Santo Inácio

Cidade Industrial de Curitiba

Fazendinha

Mossunguê

Riviera

São Braz

Orleans

São Miguel

Santa Felicidade

Butiatuvinha

Lamenha Pequena Campo Largo

Jardim Keli Cristina

Vila Gilcy

Vila Torres 1

Vila Rebouças Campo Magro

Boa Vista

A Sanepar orienta que, em situações como essa, a água tratada deve ser priorizada para higiene e alimentação. É importante ressaltar que os clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar podem ser os mais afetados pela falta de água.

Em caso de dúvidas ou necessidade de atendimento, o Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar está disponível pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula ao entrar em contato.

Para consultar mais informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da companhia.

Fonte: www.tribunapr.com.br