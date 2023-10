“Obras em Curitiba: Descubra quais estações-tubo serão afetadas esta semana”

Estações-tubo de Curitiba entram em obras nesta semana

A cidade de Curitiba está passando por melhorias em suas estações-tubo. Confira abaixo quais estações estão em obras:

Terminal Hauer sentido Boqueirão

As obras no Terminal Hauer sentido Boqueirão começaram hoje e vão até o dia 27/10. Durante esse período, algumas linhas de ônibus podem sofrer alterações. Fique atento às informações divulgadas pela URBS.

Terminal Campina do Siqueira

O Terminal Campina do Siqueira também passará por obras em breve. As melhorias visam proporcionar mais conforto e segurança aos usuários do transporte público. A previsão é de que as obras comecem em breve, mas ainda não há uma data definida.

As obras nas estações-tubo são essenciais para garantir um transporte público de qualidade para os curitibanos. A Prefeitura de Curitiba está investindo em melhorias na infraestrutura para proporcionar uma experiência ainda melhor aos usuários do transporte coletivo.

