Reportagem: Admilson Leme

O PSTC venceu o Patriotas, por 2×1, no tempo normal e se classificou nos pênaltis(4×3), na manhã deste domingo (09/07), na Vila Capanema, pelo jogo de volta das semifinais da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense.

O PSTC que precisava da vitória, tomou as ações da partida desde o início.

E aos 17 minutos, após falha na defesa do Patriotas e cruzamento perfeito, Nathan cabeceou e marcou o primeiro gol da partida.

Ainda na primeira etapa aos 32 minutos, Gilberto foi expulso após cometer falta e receber o segundo cartão amarelo.

Mesmo assim a equipe do Patriotas, pouco criou na primeira etapa.

Já no segundo tempo o Patriotas, com um jogador a mais em campo e atrás no placar, foi pra cima.

E aí começou a brilhar na partida o goleiro Pedro Henrique, com grandes defesas.

Mas aos 34 minutos, Lucas Brasil, empatou a partida com um belo chute.

O PSTC, não se abateu e foi pra cima na raça e com um jogador a menos, aos 40 minutos, Léo Cruz marcou e colocou a equipe de Alvorada do Sul em vantagem novamente e levando a decisão para os pênaltis.

Nos pênaltis após as cinco cobranças iniciais, foram 3 pênaltis convertido e 2 perdidos por ambas equipes.

Já na primeira cobrança alternadas o goleiro Pedro Henrique do PSTC, defendeu a cobrança de Lucas Sena.

Foi quando Fellipe, foi para a cobrança e marcou o gol que classificou o PSTC para a final da competição e para o Campeonato Paranaense de 2024.

PSTC volta à elite, sua última participação foi em 2020.

Andraus e PSTC vão se enfrentar em jogos de ida e volta. A primeira partida está marcada para domingo, dia 16, às 15h30, na casa do PSTC. O Andraus, dono de melhor campanha, decide em casa no domingo,dia 23.

FICHA TÉCNICA

Patriotas 1 (3 × 4) 2 PSTC

Local: Vila Capanema, em Curitiba (PR).

Data: 09 de julho de 2023 (domingo).

Horário: 11h (horário de Brasília).

Patriotas: Júlio César; Mateus Cata, Geovani, Erivelton (Lucas Sena 2ºT/00″) e Caio Queiroz; Maycon Canário (Danilo 2ºT/23″), Coppetti e Matheus Castanha; Dionatan, Paulo Careca (Caique 2ºT/33″) e Lucas Brasil

Técnico: Pedrinho Maradona

PSTC: Pedro Henrique; Gilberto, Leo Cruz, Leo e Leo Couto; Vanderlei (Mateus 2ºT/25″), André e Justino (Fellipe 2ºT/14″); Adrian, Welbber (Gabriel 2ºT/11″) e Nathan

Técnico: Reginaldo Vital

Gols: Nathan, Leo Cruz e Lucas Brasil.

Cartões amarelos: Lucas Brasil, Matheus Castanha, André, Gilberto e Adrian.

Cartão vermelho: Gilberto