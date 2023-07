Andraus conquista o acesso

Reportagem: Admilson Leme

O Andraus venceu o Iguaçu, por 3×1, na tarde do último sábado (08/07), na Vila Capanema, pelo jogo de volta das semifinais da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense.

O Andraus, precisava da vitória para reverter o resultado negativo do jogo de ida (1×0), mas foi o Iguaçu que abriu o placar aos 9 minutos, com Ardley.

Ainda no primeiro tempo aos 23 minutos a equipe de Campo Largo, com Wellington Saci empatou a partida.

Já no segundo tempo aos 12 minutos veio a virada, com mais um gol de Wellington Saci.

Quando a partida já se encaminhava para a disputa de pênaltis, nos acréscimos Hiago, marcou o gol que sacramento a vitória, a vaga na final e a primeira participação na primeira divisão paranaense em sua história.

Andraus e PSTC vão se enfrentar em jogos de ida e volta. A primeira partida está marcada para domingo, dia 16, às 15h30, na casa do PSTC. O Andraus, dono de melhor campanha, decide em casa no domingo,dia 23.

FICHA TÉCNICA

Andraus 3 x 1 Iguaçu

Local: Estádio Durival de Brito, Vila Capanema, em Curitiba (PR).

Data: 08 de julho de 2023 (sábado).

Horário: 15h (horário de Brasília).

Andraus: Carlos Henrique, Bruno, Alemão, Sorbara, Rubens, Daniel, Iago, João Gabriel (Alemão), Gabriel (Jair), André Carlos e Saci (Israel Junior).

Técnico: Claudemir Sturion.

Iguaçu: Léo Lopes, Lucão (Leandrinho), Heverton, Van Dal, Marcelo Boito, Pablo, Adãozinho, Ícaro (Oscar), Ataliba (Lucas Guedes), Ardley (Zonta) e Romão (Uiler Tanque).

Técnico: Ageu Gonçalves.

Gol: Ardley, Saci (2x) e Iago.

Cartões amarelos: Sorbara, João Gabriel, Carlos Henrique e Pablo.

Cartão vermelho: Oscar.