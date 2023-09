Prefeito Rafael Greca inaugura nova Unidade de Saúde no Umbará II, atendendo a 14 mil pessoas

Inauguração da Unidade de Saúde Umbará II em Curitiba

O prefeito Rafael Greca inaugurou nesta quarta-feira (27/9) a Unidade de Saúde Umbará II em Curitiba. Essa é a 109ª unidade de saúde do município. Com um investimento de R$ 2,6 milhões na obra, a estrutura atenderá a uma população de 14 mil pessoas da região.

Investimento e Estrutura

A obra recebeu um investimento de R$ 1,9 milhão do tesouro municipal e R$ 750 mil da Secretaria de Estado da Saúde. A nova unidade possui 424 metros quadrados construídos e conta com cinco consultórios médicos, três consultórios odontológicos, salas de imunização, atendimentos e esterilização, depósito de material de limpeza, vestiários masculino e feminino, banheiros adaptados para pessoas com deficiência, dispensatório de medicamentos e áreas para administração do local.

Funcionamento e Equipe

A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e contará com uma equipe composta por 31 profissionais, incluindo médicos, enfermeiras, cirurgiões dentistas, técnicos de enfermagem, assistente administrativo, agentes comunitários de saúde, auxiliares de saúde bucal e auxiliares de serviços gerais. Além disso, a unidade contará com o apoio de profissionais como fisioterapeuta, psicólogo, farmacêutico, nutricionista, educador físico, ginecologista e obstetra, psiquiatra e pediatra.

Superando Desafios

A concretização da obra demandou a superação de desafios, como a busca de soluções de engenharia para adversidades encontradas no solo da região e a reprogramação das atividades devido a um período prolongado de chuvas no início do ano. Além disso, foram realizadas intervenções adicionais nas proximidades da unidade para garantir acessibilidade, segurança e conforto aos usuários.

Importância da União entre Prefeitura e Governo do Estado

O vice-prefeito e secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel, ressaltou a importância da união entre a prefeitura e o governo do Estado para viabilizar a construção da Unidade de Saúde Umbará II. Ele destacou que a maior parte dos recursos para a obra é da prefeitura, mas o apoio do governo do Estado foi fundamental.

Opiniões da População

A inauguração da nova estrutura foi recebida com entusiasmo pela população. Moradores do bairro elogiaram a unidade e destacaram a atenção e o carinho da equipe de saúde. A nova unidade atenderá a uma demanda antiga da população, que aguardava ansiosamente por sua construção.

Construção da Unidade em Imóvel Próprio

A Unidade de Saúde Umbará II foi construída em imóvel próprio após o incêndio que destruiu o prédio alugado em 2017. A construção da unidade solucionou o problema de falta de estrutura adequada para atender a população. Antes da construção, os moradores foram acolhidos na Unidade de Saúde Umbará I.

Investimento em Saúde Bucal

A clínica de odontologia da Unidade de Saúde Umbará II foi construída no novo modelo pós-pandemia. A Prefeitura de Curitiba está realizando um movimento de reforma das clínicas odontológicas de 107 unidades de saúde da cidade, investindo R$ 8,7 milhões em infraestrutura, mobiliário e equipamentos. Esse é o maior investimento em saúde bucal na história do município.

O evento de inauguração contou com a presença de autoridades locais, como o padre Carlos Cigoline, que realizou uma benção na unidade de saúde, e o Zé Gotinha. Também estiveram presentes a deputada estadual Márcia Huçulak, vereadores, secretários municipais e representantes da comunidade.

Fonte: cgn.inf.br