“Prefeito Rafael Greca inaugura nova Unidade de Saúde no Umbará, beneficiando 14 mil pessoas da região”

Posto do Umbará foi reformado e ampliado

Posto do Umbará foi reformado e ampliado

Novo Posto de Saúde no Umbará

O prefeito Rafael Greca inaugurou nesta quarta-feira (27/9) a Unidade de Saúde Umbará II (Rua Estanilau Selenko, 365), a 109ª do município.

Investimento na obra

Com um investimento de R$ 2,6 milhões na obra (R$ 1,9 milhão proveniente do tesouro municipal e R$ 750 mil da Secretaria de Estado da Saúde), a estrutura, com 424 metros quadrados construídos, atenderá a uma população de 14 mil pessoas da região.

Equipamentos e insumos

Além da obra, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) investiu mais de R$ 360 mil em equipamentos e insumos para o início das atividades da unidade em imóvel próprio.

Palavras do prefeito

“Alegria de estarmos juntos, tantos e tão numerosos, nessa ocasião festiva que cumpre o que eu havia prometido aos moradores do Umbará na minha reeleição em 2020”, disse Greca, ao entregar a nova unidade construída depois que o antigo prédio alugado foi destruído por um incêndio, em 2017.

“Eis a unidade de saúde, tão linda, feita para servir até 14 mil pessoas das famílias do Umbará que aguardaram ansiosas por sua construção. Viva o Umbará e viva Curitiba”, finalizou Greca, convidando todos a cantar o hino da cidade.

Estrutura da nova unidade

A nova estrutura contempla cinco consultórios médicos, três consultórios odontológicos, salas de imunização, atendimentos e esterilização, depósito de material de limpeza, vestiários masculino e feminino, banheiros adaptados para pessoas com deficiência, dispensatório de medicamentos e áreas para administração do local.

Superando desafios

Segundo o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, a concretização da obra demandou a superação de desafios.

“Tivemos que enfrentar diversos obstáculos que incluíram a busca de soluções de engenharia para superar as adversidades encontradas no solo da região, a reprogramação das atividades devido a um período prolongado de chuvas no início do ano, além de intervenções adicionais realizadas nas proximidades da unidade, visando garantir acessibilidade, segurança e conforto aos usuários”, destacou Rodrigues.

União de esforços

O vice-prefeito e secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel, relembrou que esteve no lançamento da pedra fundamental para construção da US Umbará II, e que a construção foi viabilizada com a união de esforços da prefeitura e do governo do Estado.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro

Acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.jornale.com.br