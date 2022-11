Por quê o cloro prejudica o cabelo?

O cloro é um produto químico usado para manter a água da piscina saudável. Age destruindo bactérias e micro-organismos presentes na água que podem transmitir doenças como: micose, infecções nos olhos, ouvidos…

Acontece que, os fios em contato com a água clorada, incham e suas escamas se abrem, com isso o fio absorve o cloro e esse, faz com que desidratem, fiquem fracos, opacos, quebradiços e mais propensos à queda.

Mantenha a hidratação em dia Abuse do leave-in protetor. O leave-in é um produto, sem enxágue, elaborado para proteger o cabelo do sol. Age formando uma “película de proteção” em volta dos fios, evitando que superaqueçam quando em contato com os raios UV. Essa “película protetora”, também ajuda a reduzir a absorção do cloro no cabelo. Portanto aplique e reaplique sempre que os fios entrarem em contato com a água da piscina. Aposte no coque alto. Uma ótima dica é fazer um coque alto no cabelo ainda seco. Assim, você se mantêm estilosa, impede o contato do cabelo com a água clorada e ainda protege grande parte fios dos raios UV. Molhe as madeixas antes e depois da piscina com água potável. Isso pode parecer um pouco estranho, mas é uma dica valiosa para proteger os fios. Ao molhar os cabelos, com água potável, antes de entrar na piscina fará com que os fios absorvam “água limpa”, o que reduz as chances da água clorada penetrar na fibra capilar. Também é importante enxaguar bem os fios ao sair da piscina, assim você removerá o cloro, evitando que ele se acumule no cabelo. Evite pentear os cabelos molhados. Cabelos molhados ou úmidos se tornam mais frágeis e podem quebrar com facilidade. Ao invés de pentear os fios, arrume-os com os dedos.