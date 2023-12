“Polícia investiga morte de bebê de dois meses em Curitiba: pais são presos”

Investigação da Polícia Civil sobre a morte de bebê de dois meses em Curitiba

A Polícia Civil está investigando a morte de um bebê de dois meses em Curitiba. Os pais da criança foram presos nesta quinta-feira (7), segundo a Polícia Militar (PM). A morte foi registrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Boqueirão, mesmo bairro onde a família reside.

Ocorrência na residência

De acordo com o registro da Polícia Militar, uma viatura foi direcionada à residência para atender uma ocorrência de lesão corporal. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados pela pessoa que solicitou a presença da equipe que a criança passou mal e chegou a vomitar sangue. Em seguida, a família levou o menino à UPA do Boqueirão.

Isolamento da casa e perícia

Após receber essa informação, os policiais isolaram a casa para que nada fosse alterado. Na sequência, a equipe entrou em contato com a Unidade de Pronto Atendimento e recebeu a informação de que a criança tinha morrido. A Polícia Científica foi acionada para fazer a perícia na casa da família.

Prisão dos pais e investigações

Conforme relato da polícia, a criança apresentava sinais de agressões. Em razão das circunstâncias da morte do bebê, relatadas pelos médicos da UPA, os pais foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes. As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil, que informou ter autuado em flagrante os suspeitos por lesão corporal e homicídio. Os indivíduos foram encaminhados ao sistema penitenciário. A PCPR está investigando o caso, realizando oitivas e aguardando laudos para auxiliar no andamento das diligências.

