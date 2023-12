“Decisão da Suburbana de Curitiba 2023: Novo Mundo e Trieste disputam final histórica”

Decisão da Suburbana de Curitiba 2023: Novo Mundo x Trieste

A grande decisão da Suburbana de Curitiba 2023 está marcada para este sábado, na Arena Vermelha, em Curitiba. O campeonato de futebol amador que é um dos mais tradicionais do país reúne o último campeão e o maior campeão na final: Novo Mundo e Trieste.

Primeiro jogo da final entre Novo Mundo e Trieste

O Trieste, time do goleiro Rodolfo e do atacante Rodrigo Pimpão, busca o 14º título da competição. Do outro lado, o Novo Mundo de Ivo Petry conquistou o título inédito em 2022 e busca o bicampeonato diante do favorito Trieste.

No jogo de ida, no Estádio Francisco Muraro, casa do Trieste, o Novo Mundo venceu por 2 a 1. A partida de volta está marcada para as 15h30 deste sábado, na Arena Vermelha. O ingresso custa R$ 20 para homens e R$ 10 para mulheres. Selmo Pedro dos Anjos Neto apita o jogo.

Série A do Campeonato Amador da Capital

A Série A do Campeonato Amador da Capital, organizado pela Federação Paranaense de Futebol, começou no dia 15 de julho com 12 equipes inscritas: Novo Mundo, Santa Felicidade, CIC, Prado Velho, Capão Raso, Pilarzinho, Orleans, Santa Quitéria e Fanny.

