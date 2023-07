Patriotas vence de virada o PSTC

Reportagem: Admilson Leme

O Patriotas venceu o PSTC, por 3 a 2, no último sábado(01/07), no estádio Álvaro Alves, em Alvorada do Sul, pelo jogo de ida das semifinais da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense.

O PSTC abriu o placar aos quatro minutos, com Nathan que após cobrança de escanteio, aproveitou a sobra na área.

O empate do Patriotas veio aos 12 minutos, com Lucas Brasil aproveitando vacilo da zaga que afastou mal a bola.

Aos 29 minutos, Lucas Brasil fez grande jogada individual e foi derrubado dentro da área, o árbitro marcou pênalti . O próprio atacante foi para a cobrança, mas o goleiro Pedro Henrique praticou a defesa do penal.

Mas aos 38, Paulo Careca após cruzamento de Dionathan, completou para o fundo das redes, virando o placar da partida (1×2).

No segundo tempo, o jogo foi mais truncado, e os técnicos começaram a fazer mudanças, o PSTC buscando o empate e o Patriotas tentando manter o empate.

Ja no fim do jogo o PSTC deixou tudo igual novamente aos 39. A zaga do Patriotas falhou, e Adrian desviou de cabeça por cima do goleiro Júlio César.

Mas já nos acréscimos, Lucas Sena apareceu livre na área, mandou de cabeça e fechou o placar em 3 a 2.

Os times voltam a se enfrentar no dia 9, domingo, às 11h, na Vila Capanema. O Patriotas tem a vantagem do empate para garantir o acesso inédito à Primeira Divisão do Paranaense. O PSTC vai precisar vencer por dois gols para subir.

FICHA TÉCNICA

PSTC 2 × 3 Patriotas

Local: Estádio Álvaro Alves, em Alvorada do Sul (PR).

Data: 01 de julho de 2023 (sábado).

Horário: 15h (horário de Brasília).

PSTC: Pedro Henrique; Leo Couto, Leo Cruz, Leo e Dudu (Murilo 2ºT/28″); André (Mateus 2ºT/24″), Vanderlei e Justino; Gabriel (Adrian 2ºT/24″), Welbber e Nathan (Gilberto 2ºT/45″)

Técnico: Reginaldo Vital

Patriotas: Júlio César; Mateus Cata, Alex Maranhão (Geovani 2ºT/35″), Erivelton e Caio Queiroz; Maycon Canário (Barra 2ºT/00″), Coppetti (Leonardo Carvalho 2ºT/23″) e Matheus Castanha (Eduardo Ninja 2ºT/30″); Dionathan, Lucas Brasil e Paulo Careca (Lucas Sena 2ºT/30″)

Técnico: Pedrinho Maradona

Gols: Nathan, Lucas Brasil, Paulo Careca Adrian e Lucas Sena.

Cartões amarelos: Maycon Canário e Justino

Público: 264