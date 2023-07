Iguaçu vence e fica próximo ao retorno à elite

Reportagem: Admilson Leme

O Iguaçu venceu o Andraus, por 1×0, na manhã deste domingo (02/07), no Estádio Antiocho Pereira, em União da Vitória pelo jogo de ida das semifinais da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense.

Jogando em casa diante de sua torcida o Iguaçu começou tomando as ações da partida mas sem muito perigo, o Andraus também tentou criar jogadas, e quase abriu o placar aos 29 minutos com Gabriel. Mas no primeiro tempo o placar não foi inaugurado.

Já no segundo tempo o Iguaçu voltou com muita intensidade, aos 7 minutos, Vanderson foi derrubado na grande área e o árbitro anotou a penalidade.

Vanderson foi para a cobrança e chutou para fora, desperdiçando a chance de abrir o placar.

Porém aos 26 minutos, Vanderson se redimiu do pênalti perdido, em uma bola afastada pela defesa, a bola se apresentou para finalização na entrada da área, para alegria de 3.671 torcedores.

O Iguaçu ainda teve uma ótima oportunidade com Ardley e no final jogo Andraus tentou uma pressão pelo empate, mas o Iguaçu conseguiu segurar a vitória em seus domínios.

Os times voltam a se enfrentar no dia 8, sábado, às 15h, na Vila Capanema. O Iguaçu tem a vantagem do empate para garantir o acesso à Primeira Divisão do Paranaense. O Andraus vai precisar vencer por dois ou mais gols para subir.

FICHA TÉCNICA

Iguaçu 1 × 0 Andraus

Local: Estádio Antiocho Pereira, em União da Vitória (PR).

Data: 02 de julho de 2023 (domingo).

Horário: 11h (horário de Brasília).

Iguaçu: Léo Lopes; Lucão (Leandro 2ºT/35″), Heverton Luis, Van Dal e Marcelinho; Pablo (Leandrinho 2ºT/42″), Adão e Icaro (Oscarzinho 2ºT/35″); Gabriel (Romão 2ºT/25″), Ardley e Vanderson (Lucas Guedes 2ºT/41″)

Técnico: Ageu Gonçalves

Andraus: Carlos Henrique; Bruno, Alemão, Jorge Alemão (Israel Júnior 2ºT/29″) e Rubens; Sorbara, Daniel e Gabriel (Roni 2ºT/37″); João Gabriel (André Carlos 2ºT/18″), Hiago e Saci

Técnico: Claudemir Sturion

Gols: Vanderson

Cartões amarelos: Heverton Luiz, Leandro, Saci, Sorbara e Alemão.

Público: 3.671