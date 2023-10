Outubro Rosa: Palestras, atividades recreativas e orientações para prevenção do câncer de mama em Curitiba

Palestras sobre saúde da mulher e prevenção ao câncer de mama

No mês de outubro, as administrações regionais de Curitiba prepararam uma programação especial para o Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama e do colo do útero. Dentre as atividades, destacam-se palestras sobre saúde da mulher, focando na prevenção ao câncer de mama, e atividades recreativas para estimular a prática de exercícios físicos.

O que é o Outubro Rosa?

O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama. Foi criado no início da década de 1990, quando o símbolo da prevenção à doença, o laço cor-de-rosa, foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. Desde então, o mês de outubro é celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, visando a redução da incidência e da mortalidade pela doença.

Programação nas regionais de Curitiba

Bairro Novo

18/10 – 7h30: Aulão de Ginástica na Igreja do Calixto – Rua Nicola Pellanda, 8.025 – Umbará.

20/10 – 8h: Aulão de Ginástica na Unidade de Saúde São João Del Rey – Rua Realeza, 259 – Sítio Cercado.

25/10 – Das 13h às 17h: Atividade com serviços de convivência dos idosos no Cras Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1.691 – Sítio Cercado.

27/10: Distribuição de mudas de árvores nativas na Rua da Cidadania do Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1.700 – Sítio Cercado.

Fazendinha/Portão

19/10 – 14h: Palestra sobre as formas de prevenção ao câncer de mama no Cras Fazendinha – Rua General Potiguara, 2.636, Fazendinha.

25/10 – 8h15: Aula de ginástica aeróbica e funcional na quadra poliesportiva da Rua da Cidadania do Fazendinha – Rua Carlos Klemtz, 1.700.

Pinheirinho

21/10 – Das 9h às 15h: Vacinação e coleta de exame preventivo de colo de útero nas unidades de saúde Vila Feliz, Parque Industrial, Concórdia e Maria Angélica.

26/10 – 9h: Palestra sobre Saúde da Mulher no auditório da Rua da Cidadania – Avenida Winston Churchill, 2033 – Capão Raso.

Tatuquara

20/10 – Das 14h às 17h: Pátio da Rua da Cidadania do Tatuquara – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n:

Orientações preventivas de câncer de mama e de colo de útero

Apresentação de dança árabe

Aula de ritmos

Roda de conversa

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: cgn.inf.br