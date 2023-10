“Conheça a história do homem que divide sua jornada entre a Prefeitura de Curitiba e a Fundação Estatal de Atenção à Saúde”

Sítio Cercado: um bairro em destaque na cidade de Curitiba

O bairro Sítio Cercado, localizado na cidade de Curitiba, é um lugar que tem chamado a atenção de muitas pessoas. Com uma localização estratégica, o bairro se destaca por sua proximidade com importantes instituições, como a Prefeitura de Curitiba e a Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas).

Em 2010, o bairro Sítio Cercado ganhou ainda mais visibilidade quando se tornou o lar de muitas pessoas que buscavam qualidade de vida e comodidade. Com uma infraestrutura completa, o bairro oferece uma ampla variedade de serviços e comércios, atendendo às necessidades de seus moradores.

Além disso, o Sítio Cercado conta com diversas opções de lazer e entretenimento. Parques, praças e áreas verdes estão presentes no bairro, proporcionando momentos de relaxamento e diversão para toda a família.

