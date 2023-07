Origem da expressão gandula

Gandula é a pessoa que busca as bolas jogadas para fora do campo em uma partida de futebol. Essa função surgiu após a construção do estádio do Maracanã, onde várias bolas saíam do campo e era necessário alguém para buscá-las.

1 – Origem

O termo “gandula” surgiu em 1939. Naquela época, o Vasco da Gama contratou um atacante argentino chamado Bernardo Gandulla, porém esse jogador não se adaptou ao time e ficava apenas no banco de reservas. Para tentar mostrar utilidade ao seu clube, ele sempre corria e pegava as bolas que saíam do campo, até mesmo as do adversário, assim, esse jogador tornou-se simpático perante a torcida e, quando ele foi embora, o termo “gandula” continuou a ser usado para designar os repositores de bolas.

