“Mutirão de empregos oferece mil vagas no setor de construção civil em Curitiba”

<title>Mutirão de Empregos em Curitiba - Notícias de Curitiba e Região</title> <h1>Mutirão de Empregos em Curitiba</h1> Curitiba promove uma série de atividades gratuitas à população nesta quarta-feira (25). Entre elas, um mutirão de empregos com mil vagas no setor de construção civil e a distribuição de mudas de árvores, entre outros serviços. A programação especial acontece na Rua da Cidadania do Boqueirão, a partir das 9h.

<h2>Atividades gratuitas em Curitiba</h2> O atendimento social à comunidade também inclui orientações de saúde para mulheres e ações culturais, como a exibição de artes marciais do Karatê Shubu-dô, entrega de poesias da Casa da Leitura e um show com a Banda Lyra. <img src="https://gazetadobairro.com.br/wp-content/uploads/2023/10/rua-da-cidadania-do-boqueirao.jpg" alt="Ação acontece na Rua da Cidadania do Boqueirão"> <h2>Distribuição de mudas de árvores</h2> A distribuição das mudas de árvores nativas e frutíferas, como jabuticaba e pitanga, começa a partir das 9h e integra o programa curitibano 100 mil árvores. Um total de 500 mudas serão distribuídas gratuitamente, com auxílio de soldados do Quartel do Boqueirão. <h2>Mutirão de empregos com mil vagas</h2> O mutirão de empregos vai ofertar mil vagas com carteira assinada na área de construção civil, nesta quarta-feira (25), em Curitiba. A iniciativa tem o apoio do SindusconPR (Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná) e do Senai Paraná. <h3>Como participar do mutirão de empregos</h3> As oportunidades são para atuação em Curitiba e região, em alvenaria, armação, carpintaria, coordenação e supervisão, encanamento, engenheiro, mestre de obras, pintura, técnico em edificações e técnico em segurança do trabalho. O atendimento acontece das 9h às 16h, na Rua da Cidadania do Boqueirão. Os interessados podem deixar o currículo no evento ou fazer o cadastro na plataforma Emprega Senai, para relocação profissional. A van do Emprega Senai estará estacionada na quadra do Centro de Esporte e Lazer da Rua da Cidadania, apresentando as vagas de emprego disponíveis na plataforma do Emprega Senai. Além disso, o Senai também vai oferecer vagas gratuitas para cursos de aperfeiçoamento e qualificação profissional com foco no setor. <h2>Mutirão de empregos pela Comunhão Cristã Abba</h2> Outra oportunidade para curitibanos que buscam uma oportunidade de trabalho é um mutirão de empregos promovido pela Comunhão Cristã Abba, também nesta quarta-feira (25). A ação acontecerá das 9h às 13h, na sede da Comunhão Cristã Abba (Rua Engenheiro Niepce da Silva, 139 - Portão) e vai ofertar mil vagas de emprego. Ao todo, 15 empresas participam do processo seletivo. Os candidatos precisam chegar cedo, pois as senhas serão distribuídas das 8h30 às 10h30. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

Fonte: paranaportal.uol.com.br