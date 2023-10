“Feiras de emprego em Curitiba oferecem 2 mil vagas e oportunidades de recolocação profissional”

Vice-prefeito e secretário de Estado das Cidades visita Feira de Empregos em Curitiba

O vice-prefeito e secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel, esteve presente nesta quarta-feira (25/10) na Feira de Empregos promovida na sede da Comunhão Cristã Abba, localizada no Portão. Essa iniciativa contou com o apoio da Prefeitura e da FAS (Fundação de Ação Social) e foi um dos dois mutirões de emprego realizados no mesmo dia. O outro mutirão ocorreu no Emprega Senai da Construção Civil, na Rua da Cidadania do Boqueirão.

Ambas as feiras disponibilizaram um total de 2 mil vagas de emprego para a população. Eduardo Pimentel destacou a importância da geração de empregos para a sociedade, afirmando que a carteira assinada proporciona independência financeira e dignidade aos cidadãos. Ele ressaltou a importância da parceria entre a Prefeitura de Curitiba e a Comunhão Cristã Abba na promoção dessa ação de empregabilidade.

Feira de Empregos no Portão

A Feira de Empregos no Portão foi promovida pelo Prosperity in Business, um grupo de empresários da igreja. Diversas empresas participaram desse evento, como Droga Raia, Verde Mais Fresh Market, Softmarketing, Supermercados Condor, Grupo Jardim da Saudade, Grupo Risotolândia, McDonald’s, Apolar Imobiliária, Concentrix, Webhelp, Grupo OVD, Ebema Caminhões e Acessórios, A. Yoshii Engenharia, Grupo Imediatta e Lojas Cem.

Feira de Empregos no Boqueirão

A Feira de Empregos no Boqueirão fez parte do evento Quarta Cidadã e foi promovida pelo Senai em parceria com o Sinduscon-PR e com o apoio da Prefeitura de Curitiba. Foram oferecidas 1.000 vagas de emprego formal na área da construção civil, com carteira assinada e benefícios. As vagas abrangiam diversas áreas, como alvenaria, armação, carpintaria, coordenação e supervisão, encanamento, engenheiro, mestre de obras, pintura, técnico em edificações e técnico em segurança do trabalho.

Juliana Maia, coordenadora de Educação e Negócios do Senai, destacou que o Emprega Senai da Construção Civil é uma oportunidade de conexão entre o setor da construção civil, a iniciativa privada e os órgãos públicos com pessoas em busca de emprego, independentemente de sua qualificação. Além das vagas, o Senai também oferece cursos gratuitos na área da construção civil em Curitiba e Região Metropolitana.

Depoimento de um participante

Nilson Gerke, de 54 anos e atualmente desempregado, expressou sua esperança em conseguir uma vaga como vigia durante sua participação no Emprega Senai. Ele ressaltou a importância de voltar a trabalhar para poder pagar suas contas e quitar suas dívidas.

Programação diversificada

Além das feiras de empregos, o evento Quarta Cidadã no Boqueirão ofereceu diversas atividades para o público presente. Foram distribuídas 500 mudas nativas do programa 100 mil árvores para Curitiba. Também foram disponibilizadas orientações sobre o programa Saúde da Mulher e dicas para o uso do aplicativo Saúde Já, em um estande decorado com detalhes da campanha nacional Outubro Rosa.

A enfermeira Andrea Dina Costa, do Distrito Sanitário Boqueirão, destacou a importância de disponibilizar informações sobre exames de mamografia e preventivos para as usuárias do sistema de saúde. A Secretaria Municipal da Saúde possui um telefone de contato para agendamento de consultas através do Saúde Já Curitiba.

O aplicativo Saúde Já também foi enfatizado durante o evento, com a estagiária Brendha Taveiros fornecendo informações e instruções sobre o seu uso. Os frequentadores puderam obter orientações sobre o agendamento de consultas e as funcionalidades do aplicativo.

Agenda cheia

Além das feiras de empregos e das atividades relacionadas à saúde, o evento Quarta Cidadã no Boqueirão contou com exibição de artes marciais do Karatê Shubu-dô, aulão da Smelj (Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude), exposição de trabalhos das escolas municipais da região, entrega de poesias da Casa da Leitura e show com a Banda Lyra, coordenada pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC). A Defesa Civil Municipal também esteve presente para fornecer orientações sobre os serviços e atendimento na cidade.

Fonte: cgn.inf.br