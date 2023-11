Motorista de aplicativo reformado ajuda a prender suspeito de assalto em Curitiba

Motorista de app reformado ajuda a prender suspeito de assalto em Curitiba

No dia 1º de julho, um motorista de aplicativo reformado auxiliou na prisão de um homem suspeito de assaltar uma mulher em Curitiba. A ação foi registrada por uma câmera de monitoramento instalada no veículo utilizado por Jacks Willian.

Nas imagens, é possível ver o PM reformado trafegando por uma rua do bairro Xaxim, por volta das 21h40, quando a passageira entra no carro e revela ter sido assaltada segundos antes. Ela pede para que Willian vá atrás do veículo dos suspeitos, um Chevrolet Monza, e acione a polícia.

O motorista de aplicativo segue os suspeitos enquanto liga para a Polícia Militar (PM) e descreve a ocorrência. Ele informa que a mulher foi assaltada e está seguindo o veículo, que está indo em direção à Linha Verde. Willian também fornece as placas do automóvel dos criminosos.

Minutos após o início da perseguição, Willian avisa que os suspeitos estão abandonando o carro. Ele relata que um dos indivíduos está passando por ele e outro está indo em direção à rua da favela, no bairro Parolin.

Em poucos segundos, uma viatura da Polícia Militar chega à rua onde um dos suspeitos entrou e o detém. No entanto, o celular roubado não foi recuperado e o comparsa do suspeito detido ainda não foi encontrado.

De acordo com Willian, a perseguição durou mais de cinco quilômetros. A PM suspeita que o veículo utilizado pelos ladrões esteja envolvido em diversos assaltos recentes em Curitiba. O automóvel, que possui débitos, foi apreendido.

O homem foi preso em flagrante pelo assalto e reconhecido pela vítima. A identidade do suspeito não foi divulgada pela PM.

Apesar de estar na reforma, Willian afirma que o sangue de policial militar sempre o acompanhará.

O intervalo de tempo entre o início da perseguição e a prisão do suspeito foi de exatamente 12 minutos.

Fonte: natelinha.uol.com.br