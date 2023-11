“Ônibus transformado em hospedagem em Curitiba: uma experiência única para viajantes”

Uma experiência única em Curitiba: hospede-se em um ônibus transformado

Se você está em busca de uma experiência de viagem diferente, prepare-se para se surpreender com uma opção de hospedagem em Curitiba, no Paraná. O fotógrafo Lucas Ostroski, de 27 anos, investiu cerca de R$ 150 mil na compra e reforma de um ônibus modelo 2009, com chassi Volkswagen e carroceria Caio, que agora se tornou uma pousada exclusiva.

A ideia inovadora de transformar um ônibus em pousada

Lucas sempre teve o desejo de investir em algo relacionado à hospedagem, mas buscava algo único. Inicialmente, ele pensou em comprar um contêiner, mas ao ver um “ligeirinho” em Curitiba, teve a ideia de transformar um ônibus em uma pousada para casais.

O “ligeirinho” é um ônibus com plataforma alta que circula em trajetos de viagem mais rápidos na cidade. Suas paradas são famosas por terem formato de tubo. Lucas descobriu que o valor de um ônibus aposentado era atrativo e decidiu investir nessa opção, pois já contava com janelas, o que facilitaria o processo de transformação.

O investimento e as características do ônibus-pousada

O investimento inicial de Lucas foi de R$ 45 mil no ônibus. Esse valor é consideravelmente mais baixo devido à natureza específica dos ligeirinhos, que não podem ser utilizados em cidades menores ou como transporte escolar no interior do Brasil.

O interior do ônibus foi cuidadosamente planejado para proporcionar uma experiência confortável para um casal. Com 28 m² de área interna, o ônibus conta com um quarto, uma sala, um banheiro e uma cozinha. A hospedagem oferece uma cama grande (king size) e um banheiro com cuba dupla, pensados para atender às necessidades dos hóspedes.

Uma curiosidade é que o habitáculo do motorista foi mantido em sua forma original, apenas com a troca do banco e do revestimento do piso.

Localização e comodidades

O ônibus-pousada fica estacionado na chácara do proprietário, em Umbará, um bairro de Curitiba localizado a apenas 25 minutos do centro da cidade. Apesar de estar cercado pela natureza, o local oferece fácil acesso às comodidades da cidade grande, tornando-se um destino conveniente para quem deseja relaxar em um ambiente tranquilo, sem abrir mão da proximidade com a área urbana.

Embora a região não possua pontos turísticos famosos, o ônibus-pousada em si se tornou uma atração turística em Curitiba, sendo reconhecido como uma referência na cidade. A hospedagem acomoda até duas pessoas, com diária de R$ 570, incluindo café da manhã.

