“Acidente assustador: Morador do Capão Raso cai do telhado ao tentar reparar estragos causados por chuva intensa”

Morador do Capão Raso sofre acidente ao tentar reparar telhado após chuva forte

Um morador do bairro Capão Raso, em Curitiba, passou por um susto na última semana. Após uma chuva forte, o telhado de sua residência ficou danificado e ele decidiu tentar fazer o reparo por conta própria. No entanto, durante o processo, o morador acabou caindo e precisou ser levado às pressas ao hospital.

Chuva forte causa danos no telhado

A chuva intensa que atingiu a região do Capão Raso deixou diversos estragos em sua passagem. O telhado da casa do morador em questão foi um dos afetados, apresentando danos significativos. Preocupado com a situação, o morador decidiu agir rapidamente para evitar maiores problemas.

Tentativa de reparo acaba em acidente

O morador, sem experiência em reparos de telhados, decidiu subir no topo da casa para tentar consertar os danos causados pela chuva. No entanto, durante o processo, ele perdeu o equilíbrio e acabou caindo de uma altura considerável. Os familiares, ao presenciarem o acidente, chamaram imediatamente uma ambulância para socorrê-lo.

Levado às pressas ao hospital

Devido à gravidade da queda, o morador foi levado às pressas ao hospital mais próximo. Lá, ele recebeu os cuidados médicos necessários e passou por exames para avaliar a extensão dos ferimentos. Felizmente, apesar do susto, não foram constatadas lesões graves, mas o morador precisará de repouso e acompanhamento médico nos próximos dias.

Prevenção é fundamental

Esse acidente serve como um alerta para a importância de tomar precauções e buscar ajuda especializada em situações de reparos domésticos. Subir em telhados ou realizar atividades arriscadas sem o conhecimento adequado pode resultar em acidentes graves, como foi o caso desse morador. É fundamental priorizar a segurança e contar com profissionais capacitados para realizar esse tipo de serviço.

Fonte: www.bandab.com.br