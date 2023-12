Motociclista do Piauí sofre acidente grave ao colidir com árvore em Curitiba

Jovem perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore no bairro Sítio Cercado

Por Guilherme Lara da Rosa e Cristiano Vaz em 16 de dezembro, 2023 as 08h58.

Um motociclista, de 27 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito, na manhã deste sábado (16), no bairro Sítio Cercado, em Curitiba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem, que mora no Piauí, bateu contra uma árvore situada na rua Tenente Coronel Aviador Alberto Valeixo.

“Ele estava consciente e orientado quando chegamos no local. Não sabemos o que de fato aconteceu ainda, mas a ambulância chegou aqui e deu os primeiros atendimentos. Por pouco, não aconteceu uma tragédia”, disse o cabo Isaac à Banda B.

O homem foi socorrido ao Hospital do Trabalhador. Não há informações sobre as causas do acidente até o momento.

Fonte: www.bandab.com.br