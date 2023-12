Homem é assassinado a tiros em briga na madrugada em Curitiba

Homem é morto a tiros após briga em frente a distribuidora de bebidas de Curitiba

Homem é morto a tiros após briga em frente a distribuidora de bebidas de Curitiba

Um homem foi morto a tiros após se envolver em uma briga, na madrugada deste sábado (16), em frente a uma distribuidora de bebidas situada no bairro Sítio Cercado, em Curitiba.

De acordo com testemunhas, a vítima estacionou o carro em frente ao estabelecimento e se envolveu em uma discussão com um homem minutos após sua chegada. Durante a briga, ele foi atingido por pelo menos três tiros.

“Quando chegamos no local, a vítima já estava morta. Relataram à equipe [policial] que ele desceu do veículo e se envolveu em uma briga com um homem. Em seguida, o suspeito atirou várias vezes contra a vítima e fugiu”, disse o cabo do Corpo de Bombeiros Munhoz.

Segundo Munhoz, o homem foi atingido pelos tiros no tórax e nos dois braços. O corpo dele foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML), e o crime será investigado pela Polícia Civil.

Não há informações sobre a motivação da briga nem identificação do suspeito e da vítima.

Fonte: www.bandab.com.br