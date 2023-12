“Curitiba ganha nova linha de ônibus que conecta Terminal Boqueirão ao Parque Náutico”

Curitiba ganha nova linha de ônibus para o Parque Náutico

A partir de domingo (17/12), a população de Curitiba terá mais uma opção de transporte coletivo para chegar ao Parque Náutico. A nova linha 529 Parque Náutico se junta às outras duas linhas que ligam parques a terminais da cidade aos domingos.

Projeto Parques da Cidade

A criação da linha 529 faz parte do projeto Parques da Cidade, que tem como objetivo promover a mobilidade e facilitar o acesso da população aos parques que não possuem ligação direta pela Rede Integrada de Transporte (RIT).

Detalhes da linha

A linha 529 Parque Náutico possui uma extensão de 5,1 km e o tempo de viagem estimado é de 20 minutos. A tarifa é a mesma das demais linhas do transporte coletivo, no valor de R$ 6, e pode ser paga com cartão Urbs ou cartões de débito e crédito.

Ampliação de operação

Inicialmente, a linha 529 irá operar apenas aos domingos. No entanto, após avaliações e caso os resultados sejam favoráveis, há expectativa de ampliar a operação para os sábados.

Itinerário da linha

A linha 529 Parque Náutico tem saída do Terminal Boqueirão, onde compartilha a plataforma com a linha 533 E. Veríssimo/Pantanal. O itinerário inclui as ruas Pastor Carlos Frank, Zonardy Ribas, Maestro Carlos Frank e Av. Mal. Floriano Peixoto (pista lenta), no sentido do Parque Náutico. No retorno, a linha passa pela Av. Mal. Floriano Peixoto (pista lenta) e Rua Pastor Carlos Frank, no sentido do Terminal Boqueirão.

Outras linhas de ônibus para parques

Além da linha 529 Parque Náutico, Curitiba conta com outras duas linhas que ligam parques a terminais da cidade aos domingos. São elas:

Linha 794 Terminal Pinheirinho/Pq. Lago Azul, que atende em média 200 passageiros aos domingos.

Linha 177 Terminal Cabral/Pq. Tanguá, que atende em média 150 passageiros aos domingos.

Essas linhas foram lançadas há pouco mais de um ano e têm contribuído para facilitar o acesso da população aos parques da cidade.

