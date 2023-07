Microsoft libera curso gratuito sobre IA com certificado de conclusão

A Microsoft anunciou na sexta-feira (30) o AI Skills Initiative, um programa de treinamento sobre inteligência artificial, com recursos de aprendizado direcionado a auxiliar pessoas e comunidades do mundo inteiro a compreender e utilizar todo o potencial da IA. A nova iniciativa é composta de cursos gratuitos, em parceria com o LinkedIn.

As novidades incluem “o primeiro Certificado Profissional em IA Generativa no mercado de cursos digitais; um novo grant para estudos [subvenção], em parceria com a data.org, para descobrir novas formas de capacitar os colaboradores em inteligência generativa; e um acesso para eventos de aprendizado virtual e recursos para que todos possam aprimorar sua fluência em IA”.

O desafio Microsoft Generative AI Skills

O Generative AI Skills dará uma subvenção global para organizações que treinam equipe em IA.

De acordo com a Vice-presidente de Filantropia da Microsoft, Kate Behncken, que assina o comunicado, embora haja muitos discursos sobre “o potencial da IA para aumentar a eficiência e desbloquear a criatividade”, a nova tecnologia também representa uma nova forma como as pessoas aprendem.

Por isso, como forma de criar novas formas de capacitação e treinamento de pessoas no uso da IA generativa, a Microsoft está lançando o desafio Generative AI Skills, em parceria com a data.org, AI for Good Lab da Microsoft e o GitHub. O programa irá fornecer “uma subvenção global para organizações que treinam e capacitam equipes em IA generativa para gerar impacto social”.

As inscrições, abertas a organizações sem fins lucrativos, empreendimentos sociais, instituições de pesquisa ou acadêmicas, podem ser feitas até o dia 15 de agosto de 2023 no site do desafio. Os vencedores serão anunciados no terceiro trimestre deste ano.

Novos conteúdos gratuitos de capacitação

O curso Profissional em IA Generativa é gratuito.

Do lado do aprendizado, a Microsoft está lançando o primeiro Certificado Profissional em IA Generativa. Já disponível em inglês, mas brevemente em espanhol, português, francês, alemão, chinês e japonês no LinkedIn Learning, trata-se de um curso do programa Skills for Jobs, que será disponibilizado pela Microsoft e liberado gratuitamente até 2025.

Professores, treinadores e facilitadores também receberão uma ferramenta de aprendizado que, segundo a empresa de Redmond, terá conteúdo breve de disponível para download, além de um novo curso de IA para educadores do Microsoft Education. A proposta do Skills for Jobs é “levar habilidades digitais para pessoas ao redor do mundo”, ajudando milhões a encontrar novas carreiras.

O novo treinamento de IA imersivo e selecionado em produtos e serviços da Microsoft terá quatro desafios e dará distintivos e certificado de conclusão, que serão entregues no endereço de e-mail associado ao seu perfil do Microsoft Learn. Quem se interessar pelo Microsoft Learn AI Skills Challenge poderá se inscrever diretamente no site, a partir do dia 17 de julho de 2023.