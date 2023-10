Mais uma virada do Athletico

Reportagem: Rodrigo Monteiro | Direto da Ligga Arena

Na noite de ontem o Athletico venceu o lanterna América pelo placar de 3×2 e continua na briga pelo G4, já o América continua na lanterna da competição praticamente rebaixado para serie B do Brasileirão.

A equipe rubro negra dominou o primeiro tempo da partida, com um volume de jogo muito maior que do coelho, esse volume todo não resultou em gol nos primeiros minutos da partida, quem abriu o placar foi a equipe visitante com um belo gol de fora da área Mastriani aos 12 minutos de jogo e no primeiro arremate da equipe abriu o marcador, o Athletico continuou atacando e amassando o Coelho e aos 27 minutos Cuello levantou a bola na área e o volante Erick marcou o gol de empate, no final do primeiro tempo chegou a virada do Furacão Canobbio entrou pela esquerda e cruzou rasteiro para Pablo apenas empurrar pro fundo das redes e marcar 2×1, antes do apito final deu tempo do Athletico mostrar sua superioridade e Vitor Bueno aos 47 minutos marcou outro belo gol na Ligga Arena com um arremate de fora da área finalizando a 1° etapa em 3×1.

O jogo na segunda etapa mudou bastante o Furacão retornou com a mesma formação e o América mudou algumas peças e com essa mudança conseguiu se igualar no volume de jogo e marcou o segundo gol aos 32 minutos com Martinez, o jogo continuou movimentado com chances de gols para ambas as equipes, mas não tivemos mais gols e o jogo terminou 3×2.

O próximo jogo do Athletico será domingo dia 29/10 as 16h na Ligga Arena contra o São Paulo atual campeão da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO BRASILEIRO 2023 2º Turno – 29ª Rodada

ATHLETICO 3×2 AMÉRICA-MG

Athletico

Bento; Cacá, Thiago Heleno (Kaíque Rocha) e Esquivel; Cuello, Erick (Alex Santana), Fernandinho (Hugo Moura) e Canobbio; Vitor Bueno (Rômulo), Zapelli (Willian Bigode) e Pablo.

Técnico: Wesley Carvalho

América-MG

Jory; Éder, Iago Maidana e Danilo Avelar (Matheus); Rodriguinho (Renato Kayzer), Juninho, Emmanuel Martínez, Benítez (Cazares) e Marlon (Nicolas); Felipe Azevedo (Alê) e Mastriani.

Técnico: Fabián Bustos

Local: Ligga Arena (Curitiba-PR)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Gols: Mastriani aos 12′ do 1°T, Erick aos 27′ do 1°T, Pablo aos 45′ do 1°T, Vitor Bueno aos 47′ do 1°T; Martinez aos 32′ do 2°T

Cartões amarelos: Nicolas (AME)

Público total: 20.672 torcedores

Renda: R$ 515.070,00