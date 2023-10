Festival de Gastronomia Alemã agita Curitiba até sábado!

<title>Festival de Gastronomia Alemã em Curitiba - Mercado Municipal do Capão Raso</title> <h1>Festival de Gastronomia Alemã em Curitiba</h1> <h2>Descubra onde aproveitar essa deliciosa culinária</h2> Por Gazeta do Bairro | 26/10/2023

<img src="https://gazetadobairro.com.br/wp-content/uploads/2023/10/festival-gastronomia-alema-curitiba.jpg" alt="Festival de Gastronomia Alemã em Curitiba" width="500"> O Mercado Municipal do Capão Raso (Rua Otto Cabel, 51, em frente ao Terminal Capão Raso) está com uma atração a mais para os frequentadores. Desde o dia 19 de outubro, está acontecendo o Festival Gastronômico Alemão. Para entrar no clima, a praça de alimentação foi decorada com tecidos no teto com as cores da bandeira alemã. Além disso, cada estabelecimento da praça de alimentação oferece pratos e lanches da culinária alemã a partir de R$ 10 até R$ 35, além de chope submarino e vinhos alemães com 35% de desconto. O festival vai até sábado (28/10). <h3>Delícias da culinária alemã</h3> Entre as delícias estão pratos tradicionais alemães, como: <ul> <li>Bratkartoffeln: batatas com cebola roxa, cominho, bacon, pimenta e páprica</li> <li>Spatzle: massa artesanal servida com molho de nata defumada, cupim assado e cogumelos paris</li> <li>Bockwurst: salsichas bock e bratwurst temperadas com cebola roxa, queijo muçarela, mostarda escura e cebolinha verde e servida com chucrute e batata frita</li> </ul> Também são ofertadas opções doces como strudel de maçã, pretzel com sorvete e donauwelle - bolo com creme de baunilha, chocolate meio amargo e cereja, receita que homenageia o Rio Danúbio, o segundo mais longo da Europa, que nasce na Floresta Negra, na Alemanha. <h3>Uma criação exclusiva para o festival</h3> A lanchonete Tia Su Churros & Crepes, por exemplo, criou o prato crepe de strudel de maçã especialmente para o festival da gastronomia germânica. “Esta é uma criação específica para este evento. Nós sempre procuramos criar coisas novas para o nosso público”, disse Fabiana Mores Cardoso, que cuida o estabelecimento junto com mais dois irmãos. A Tia Su Churros & Crepes existe há 35 anos e leva a abreviatura do nome da mãe de Fabiana, Sueli Mores Cardoso, que com o marido, Antônio de Lima Cardoso, fundou o estabelecimento. Depois da pandemia, os gestores passaram a investir na criação de novas versões de crepes. Foi aí que surgiram os crepes de carne seca, frango com queijo catupiry e de carne bovina. <h3>Tradição e história no Mercado Municipal do Capão Raso</h3> Antigo Shopping Popular, o espaço completou 31 anos em 2023. O espaço passou a se chamar Mercado Municipal do Capão Raso há três anos, depois de uma revitalização que incluiu novo paisagismo, área de alimentação, jardim e decoração. Além disso, ganhou novos pisos, pintura e janelas. O projeto durou seis meses e recebeu R$ 1 milhão em investimentos. É o terceiro mercado municipal da capital (que tem também o Cajuru e o do Centro). Por dia, entre 5 mil pessoas passam pelo local. Administrado pela Urbanização de Curitiba (Urbs), conta com área de 12 mil m². <h3>Identidade com a clientela</h3> Aurita de Oliveira, 77 anos, moradora no Novo Mundo, é uma das pioneiras do local. “Eu frequento isso aqui há 45 anos. Naquela época era rua de chão batido, as carroças encostavam com as frutas e verduras para a comunidade comprar”, contou. A história de Aurita está intimamente ligada ao local, tanto que ela chegou a trabalhar por 3 anos na loja da Saza Lates. “Eu gosto muito de passear aqui. Eu sou freguesa de uma loja de roupas, do Armazém da Família e também venho para pagar as minhas contas”, contou. Quem também sempre dá uma passadinha pelo centro de compras é Edite Gnap, 71 anos, moradora no Novo Mundo. “Eu vi isso aqui nascer. Antigamente era uma fábrica e com o tempo se transformou no mercado”, recordou. Ela também disse qual é o seu roteiro favorito no local. “Gosto muito do pastel que tem aqui, compro sempre folhagens e roupas também”, disse. <h3>Integração com o Terminal Capão Raso</h3> O Mercado Municipal do Capão Raso permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas. No estacionamento, o cliente paga R$ 5,00 por 30 minutos, R$ 10,00 a primeira hora e a segunda hora é gratuita. O centro de compras funciona de segunda a sábado, das 9h às 21h. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

Fonte: www.urbs.curitiba.pr.gov.br