Maior programação gratuita do Brasil, Natal de Curitiba 2022 terá 130 atrações

Em sua sexta edição consecutiva, o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 voltou completo e com muitas novidades para famílias e turistas confraternizarem o espírito de amor e de esperança da festa cristã. A programação foi lançada nesta terça-feira (25/10), pelo prefeito de Curitiba Rafael Greca e pela primeira-dama, Margarita Sansone.

Com o tema Celebre a Vida, durante 32 dias (22 de novembro a 23 de dezembro), a programação reunirá mais de 130 atrações gratuitas, a maior do país, quase todas ao ar livre, realizadas pela Prefeitura, patrocinadores e entes privados. A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro.

“Este é o ano de celebrar a vida, é o ano da retomada completa, e o Natal de Curitiba vai espalhar com muita alegria e amor o espírito da união entre as pessoas através desta enorme e iluminada programação, fruto de uma grande aliança entre o poder público e a iniciativa privada, que faz de Curitiba a capital do Natal gratuito”, disse o prefeito Rafael Greca durante o lançamento da programação, no Salão Nobre da Prefeitura de Curitiba.

De ponta a ponta, o Natal abraçará a cidade com uma diversidade de espetáculos musicais, balé, show de luzes e muita decoração com árvores de Natal e rosáceas luminosas nos principais cartões-postais de Curitiba e nas Ruas da Cidadania, sem falar nas feiras especiais no Centro. Circuitos natalinos de carro (drive-thru) nos parques Barigui e Náutico, presépio em tamanho natural no Parque Lago Azul, no Umbará, onde também terá o Natal da Família Moletta e muitas outras atrações natalinas para todos os gostos e idades.

Retornos aguardados

Neste ano, o calendário do Natal de Curitiba volta oferecer ao público atrações de grande sucesso, que ficaram suspensas nas duas edições anteriores em razão da pandemia.

Entre os retornos mais aguardados estão a roda-gigante com toda a Vila Electrolux na Praça Santos Andrade, o Carrossel do Condor no Passeio Público, o coral de crianças e adolescentes do Palácio Avenida e os espetáculos em clima de ópera no Largo da Ordem.

A abertura oficial do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 será no dia 22 de novembro, com a estreia do auto de Natal do Largo da Ordem.

Novidades

Para esta edição, o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais ganhou novos pontos de atração como a Praça Afonso Botelho, no Água Verde, em frente à Arena da Baixada. Com patrocínio do Clube Athletico Paranaense, o local terá decoração especial e espetáculo musical na concha acústica da praça.

Outro local que integrará a programação do Natal de Curitiba é o Hard Rock Café, no Batel. Além de uma programação com direito a Papai Noel na guitarra e espetáculos nas janelas, o patrocinador irá decorar a Rua Comendador Araújo com luzes de led e laços nos postes republicanos.

No Pilarzinho estará a outra novidade da edição. O Natal da Sustentabilidade vai levar ao Bosque Zaninelli atividades com a Família Folhas. Durante a noite o local se transforma em um palco natural para espetáculos barrocos, encenados por anjos e gôndolas no lago.

Parcerias

Do Centro ao Umbará, do Boqueirão ao Pilarzinho, em praças, parques e jardinetes, templos e igrejas, restaurantes e bares, a programação para moradores e turistas celebrarem o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 se espalhará por toda a cidade, durante 32 dias. Neste imenso cardápio estão reunidas atrações da Prefeitura de Curitiba, iniciativa privada e patrocinadores: Rede Condor, Ligga Telecom, Electrolux, Ademicon, O Boticário, Clube Athletico Paranaense, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café.

Presenças

Estiveram presentes no lançamento do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022:

O vice-prefeito, Eduardo Pimentel; o secretário municipal do Governo e presidente do Ippuc, Luiz Fernando Jamur; a presidente do Instituto de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra; a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro, a secretária municipal da Comunicação Social, Cinthia Genguini, a Assessora do Gabinete, Cibele Fernandes Dias.

Os vereadores: Tico Kuzma, presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Pier Patruzziello, Marcelo Fachinello, Mauro Inácio, Ezequias Barros, Serginho do Posto, Nori Seto, Sidinei Toaldo, Alexandre Leprevost, Márcio Barros, Tânia Guerreiro.



Patrocinadores e representantes: superintendente do Condor Super Center LTDA, Wanclei Said, o assessor de imprensa da Electrolux do Brasil S/A, Heitor Begliomini, a superintendente do Park Shopping Barigui, Jacqueline Vieira de Lemos, a representante de marketing da Ligga Telecom, Adriana Lovato, a representante do grupo O Boticário, Caroline Swinka, o vice presidente da Ademicon Guilhermo Carrasco, o diretor do clube Atletico Paranaense, Mauro Holzmann, o presidente do Hard Rock Café, Rafael Magosso e outros representantes, Cristiane Rocha, Juarez Ribas Teixeireira, Rafael Maia, Rafael Azevedo, Angélica Paixão e Josi Forbeci.

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 com o patrocínio das empresas Rede Condor, Ligga Telecom, Electrolux, Ademicon, O Boticário, Clube Athletico Paranaense, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café. A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 poderá ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br