“Feiras de emprego em Curitiba oferecem 2 mil vagas e oportunidades de recolocação profissional”

Vice-prefeito e secretário de Estado das Cidades visita Feira de Empregos em Curitiba

O vice-prefeito e secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel, esteve presente nesta quarta-feira (25/10) na Feira de Empregos promovida na sede da Comunhão Cristã Abba, localizada no Portão.

A iniciativa contou com o apoio da Prefeitura e da FAS (Fundação de Ação Social) e foi um dos dois mutirões de emprego realizados no mesmo dia. O outro ocorreu no Emprega Senai da Construção Civil, na Rua da Cidadania do Boqueirão.

Ambas as feiras ofereceram um total de 2 mil vagas de emprego.

Feira de Empregos no Portão

“O maior programa social é a geração de emprego. A carteira assinada garante ao cidadão independência financeira e dignidade. Por isso, acompanhei hoje uma importante ação de empregabilidade da Prefeitura de Curitiba em parceria com a Comunhão Cristã Abba, no Portão”, afirmou Eduardo Pimentel.

A ação foi promovida pelo Prosperity in Business, um grupo de empresários da igreja, que reúne empresas como Droga Raia, Verde Mais Fresh Market, Softmarketing, Supermercados Condor, Grupo Jardim da Saudade, Grupo Risotolândia, McDonald’s, Apolar Imobiliária, Concentrix, Webhelp, Grupo OVD, Ebema Caminhões e Acessórios, A. Yoshii Engenharia, Grupo Imediatta e Lojas Cem.

Feira de Empregos no Boqueirão

Outra feira de empregos movimentou a quarta-feira na Rua da Cidadania do Boqueirão, como parte do evento Quarta Cidadã. O feirão Emprega Senai da Construção Civil para relocação profissional foi promovido pelo Senai em parceria com Sinduscon-PR e com o apoio da Prefeitura de Curitiba.

Foram disponibilizadas 1.000 vagas de emprego formal na área da construção civil, com carteira assinada e benefícios, em Curitiba e região. As oportunidades são para alvenaria, armação, carpintaria, coordenação e supervisão, encanamento, engenheiro, mestre de obras, pintura, técnico em edificações e técnico em segurança do trabalho.

“O Emprega Senai da Construção Civil é uma conexão do setor da construção civil, da iniciativa privada e dos órgãos públicos com as pessoas que buscam oportunidades de emprego, tendo ou não qualificação. Isso porque o Senai oferece também cursos gratuitos, neste caso, na área da construção civil em Curitiba e Região Metropolitana”, explicou Juliana Maia, coordenadora de Educação e Negócios do Senai.

A perspectiva descrita por Juliana é factível e prática. Atualmente desempregado, Nilson Gerke, de 54 anos, alimenta esperanças para conquistar uma vaga de vigia enquanto preenche o cadastro de inscrição na fila de chamada do Emprega Senai.

“Eu espero muito conseguir um novo emprego aqui como vigia depois de seis meses fora do mercado de trabalho. Essa possibilidade de voltar a trabalhar me anima porque vou poder, em breve, pagar minhas contas e saldar todas as minhas dívidas”, disse Nilson.

Programação diversificada

Além do feirão, o evento Quarta Cidadã no Boqueirão ofereceu diversas atividades para o público presente. Foram distribuídas 500 mudas nativas do programa 100 mil árvores para Curitiba.

Em um estande decorado com detalhes da campanha nacional Outubro Rosa, foram oferecidas orientações sobre o programa Saúde da Mulher e dicas para o uso do aplicativo Saúde Já.

“Como é um evento também ligado ao Outubro Rosa, disponibilizamos todas as informações para as usuárias do sistema de saúde marcarem exames de mamografia e preventivos”, explicou a enfermeira Andrea Dina Costa, do Distrito Sanitário Boqueirão.

A Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza um telefone de contato (3350-9000 – da Central Saúde Já Curitiba) para as interessadas agendarem consultas sem precisar sair de casa.

O uso recorrente e adequado do aplicativo Saúde Já também foi reforçado no estande, com orientações específicas sobre o seu uso. “Estamos recebendo vários frequentadores para saber como usar o aplicativo, pedindo orientações sobre o agendamento de consultas e como utilizar todas as funções do programa”, disse a estagiária Brendha Taveiros.

Foi o caso de Jeferson Candido da Silva, morador do Boqueirão, que procurou orientação para reinstalar o aplicativo após trocar de aparelho celular. “Eu uso muito o app Saúde Já, mas mudei de celular, não sei como configurar e preciso saber também das novas atualizações e funcionalidades. O aplicativo é muito importante, funcional e agiliza a nossa vida, principalmente na marcação de consultas”, destacou.

A programação do evento contou ainda com exibição de artes marciais do Karatê Shubu-dô, aulão da Smelj (Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude), exposição de trabalhos das escolas municipais da região, entrega de poesias da Casa da Leitura e show com a Banda Lyra, coordenada pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

A Defesa Civil Municipal também esteve presente para conceder orientações sobre os serviços e atendimento na cidade.

