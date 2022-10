Eduardo Pimentel apresenta portfólio de obras públicas de Curitiba em São Paulo

O prefeito em exercício, Eduardo Pimentel, abriu nesta terça-feira (18/10), em São Paulo, o Roadshow da Prefeitura de Curitiba com a apresentação do catálogo de obras estruturantes contratadas pela capital paranaense. A apresentação visa a ampliar a participação de empresas nacionais e internacionais nos processos licitatórios de grandes obras a serem realizadas nos próximos cinco anos em Curitiba.

O evento, realizado na Fecomércio de São Paulo, reuniu empresários e representantes de entidades ligadas à construção civil juntamente com executivos dos agentes financiadores dos programas de financiamento multilaterais de Curitiba: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), New Development Bank (NDB) e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

“Fizemos um grande esforço de equilíbrio fiscal que nos garantiu a aprovação e contratação de financiamentos para obras estruturantes. Curitiba tem crédito para pleitear empréstimos e executar o Plano Diretor com base em um planejamento sólido e de continuidade, que nos coloca na vanguarda do urbanismo nacional”, disse Eduardo Pimentel.

No entendimento de representantes do mercado de construção civil, a rede de bancos internacionais parceiros que Curitiba construiu ajuda a suportar os percalços que fazem parte da atividade, garantindo recursos para pagamento dos fornecedores.

Para os representantes dos organismos financiadores dos projetos curitibanos, o histórico de projetos de êxito da cidade é alicerce para novos investimentos.

Guylaine Horz, da AFD, destacou a cidade como a primeira parceira da instituição no Brasil na carteira de projetos urbanos.

“A AFD tem ações no Brasil há 15 anos e Curitiba foi a primeira parceira do banco no país. Estarmos alinhados a essa trajetória é uma nova aposta no futuro sustentável do município”, disse a representante da Agência Francesa de Desenvolvimento.