Diarista desaparece misteriosamente após acionar botão de pânico no celular

Diarista desaparece em Pinhais: saiba mais sobre o caso

A diarista Rosângela Cardoso Gomes, de 46 anos, desapareceu no momento em que voltava do trabalho, na noite de quarta-feira (11), em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ela sumiu logo depois de acionar um botão de pânico no celular e pedir ajuda à família.

Conforme os familiares, Rosângela mora no bairro Weissópolis. Ela estava a caminho de casa quando às 20h32 os familiares receberam um SMS, em seus celulares, com uma mensagem de “SOS” enviado por Rosângela. Depois disso, não conseguem mais contato com ela.

A mulher usava uma calça legging preta e uma blusa regata preta quando desapareceu.

Informações sobre o desaparecimento

Quem tiver informações de Rosângela pode informar a delegacia de Pinhais, pelo telefone (41) 3665-5250, ou diretamente à filha da desaparecida: (41) 995197622 (Rayssa).

Atualizações sobre o caso

12 out 2023, às 20h18. Atualizado às 20h19.

Fonte: Polícia Civil do Paraná

Fonte: ric.com.br